Red Bull doet iets compleet krankzinnigs met een F1-auto

Red Bull Racing heeft ondertussen op zo ongeveer iedere denkbare plek wel met een Formule 1-auto rondgescheurd. Maar de metro? Die stond blijkbaar nog niet op het lijstje. Tot nu dus. Voor de terugkeer van de Formule 1 naar Madrid werd een RB8 omgebouwd tot een soort F1-metro. Want waarom zou je het normaal doen als het ook totaal onnodig ingewikkeld kan?

Een F1-auto op treinwielen

De auto in kwestie is ook niet gewoon een oude showcar. Het is de legendarische RB8, de Red Bull waarmee in 2012 beide wereldtitels werden binnengehaald. Zonde om die op te offeren aan een marketingstunt zou je zeggen. Gelukkig hoefde dat ook niet.

Het team moest vooral een antwoord vinden op één vrij belangrijk probleem: een F1-auto rijdt blijkbaar niet zo lekker op treinrails. De spoorbreedte bleek gelukkig wel goed overeen te komen met die van de RB8. Zodoende werd er een setje speciale metalen wielen ontwikkeld.

De eerste exemplaren waren echter te zwaar en konden daarmee de ophanging, versnellingsbak en aandrijflijn beschadigen. Dus moesten de ingenieurs terug de keuken in. De uiteindelijke wielen werden zo licht mogelijk gemaakt met een centrale naaf en uitgefreesde spaken. Alles voor een paar minuten totale gekkigheid.

De metro, maar dan met een V8

Met nog slechts twee weken op de klok werd de RB8 klaargemaakt in de werkplaatsen van Metro de Madrid. Daarna mocht voormalig F1-coureur Patrick Friesacher plaatsnemen achter het stuur.

Op de dag zelf werd het metronetwerk eventjes gesloten en reed hij met de Red Bull door de tunnels, langs onder meer station Estadio Metropolitano en door de depots van Sacedal en Chamartín.

Door deze unieke stunt heeft Madrid nu officieel een F1-auto door zijn metronetwerk gehad. Waarschijnlijk niet de meest efficiënte manier om van A naar B te komen, maar wel eentje waarbij je niet hoeft te klagen over vertraging en eentje die lekker klinkt.

De timing is daarnaast ook nog eens perfect. Na 45 jaar keert de Formule 1 terug naar Madrid, waar de nieuwe Madring binnenkort het speelveld vormt voor de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen en Liam Lawson mogen het daar weer gaan proberen.

Zonder treinwielen.