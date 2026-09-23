Gaafste concept car van 2025 is onderweg naar productie!

Als het gaat om concept cars worden we heel vaak doodgemaakt met een blije mus, pardon… blij gemaakt met een dode mus. We krijgen allemaal fraaie coupés te zien, die vervolgens nooit in productie gaan. Maar met de Genesis X Gran Coupe en X Gran Convertible lijkt het toch anders te lopen.

Toen we deze concept cars in april 2025 te zien kregen, zeiden we al: deze auto’s MOETEN in productie gaan. De X Gran Coupe is een schitterende grote coupé in de geest van de Bentley Brooklands. Dat is een type auto dat gewoon niet meer gemaakt wordt.

Het lijkt erop dat Genesis ons artikel heeft gelezen, want er zijn nu patenten geregistreerd die er op wijzen dat de auto’s daadwerkelijk in productie gaan. Nu zegt een patent zeker niet alles, maar het lijkt hier echt om een productiemodel te gaan. Zo merkt Korean Car Blog op dat het patent ook specifieke onderdelen bevat om de cabrio te verstevigen. Waarom zou je dat doen als het puur om een showauto gaat?

De techniek is er











Een productieversie was van begin af aan al niet uitgesloten. Om te beginnen oogden de auto’s erg productierijp, inclusief een compleet afgewerkt interieur. En de technische basis is er ook al: de Gran Coupe en Gran Convertible hebben hetzelfde platform en dezelfde wielbasis als de Genesis G90.

Welke motor erin komt te liggen kunnen we dan ook al wel invullen: de 3,5 liter V6. Deze produceert 415 pk in de G90, maar Genesis is bezig met een nog sterkere hybride versie. Dus een passende aandrijflijn voor een grote coupé c.q. cabrio hebben de Koreanen ook in huis.

Is er ook markt voor?



















Kortom: er is eigenlijk niets wat de productie van deze modellen in de weg staat. Behalve misschien de vraag. Maar dat is misschien niet eens zo relevant. Genesis is druk bezig om zichzelf op de kaart te zetten als een waardige tegenhanger voor de Duitse premiummerken en daarbij kunnen ze een of meerdere halo cars goed gebruiken.

Of deze auto’s ook onze kant opkomen, als ze in productie gaan? Dat is nog maar zeer de vraag. In Nederland zou deze auto helaas kansloos zijn tegen de gevestigde orde, maar zeg nooit nooit. Genesis is gewoon actief in Nederland, dus het kán.

Via: The Korean Car Blog

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