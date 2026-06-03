Gaan we weer: benzineprijzen kruipen opnieuw omhoog

Wie de afgelopen dagen heeft getankt, heeft het misschien al gemerkt. Ik in ieder geval wel. De brandstofprijzen lopen weer op. Door nieuwe spanningen in het Midden-Oosten is de olieprijs lekker gestegen tot het hoogste niveau in ongeveer een maand tijd. En dat is zeer vervelend nieuws voor ons automobilisten, want een liter benzine kost inmiddels alweer ruim 2,53 euro.

Olie kruipt richting de 100 dollar

De oorzaak ligt zoals zo vaak niet bij het tankstation om de hoek, maar duizenden kilometers verderop. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten zijn opnieuw opgelopen en dat zorgt natuurlijk weer voor een flinke portie onrust op de oliemarkt. Handelaren vrezen vooral problemen rond de Straat van Hormuz, een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld voor olie en gas. Zodra daar een beetje onzekerheid ontstaat, schiet de olieprijs zo'n beetje meteen omhoog.

En dus zien we dat nu ook gebeuren. Een vat Brent-olie steeg deze week naar ruim 97 dollar. Daarmee staat de olieprijs op het hoogste niveau in ongeveer een maand tijd.

Dit betaal je nu aan de pomp

Voor Nederlandse automobilisten betekent dat vooral dat tanken voorlopig niet goedkoper wordt. De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 ligt momenteel rond de 2,54 euro, terwijl diesel ondertussen ongeveer 2,38 euro per liter kost. Dat zijn uiteraard de bekende onrealistische adviesprijzen langs de snelweg, waar een tankbeurt je in één klap kan laten janken. Wie even verder kijkt, kan vaak nog wel wat goedkoper terecht hoor. Toch blijft Nederland één van de duurste landen van Europa om brandstof te tanken.

Ook de inflatie krijgt een zetje

De hogere energieprijzen raken niet alleen automobilisten. Ook de inflatie profiteert gezellig mee. In Nederland kwam die in mei uit op 3,5 procent, terwijl economen op een lager cijfer hadden gerekend.

Zolang de situatie in het Midden-Oosten zo blijft, lijkt een snelle daling van de olieprijs vrijwel onmogelijk. Dat betekent niet dat benzine morgen direct weer een dubbeltje duurder wordt hoor, maar de tijd dat je zonder pijn in je hart een tank volgooide voelt inmiddels wel als iets van heel lang geleden.

Via: Nu.nl