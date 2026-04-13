Gaat deze 'nieuwe' techniek jou overhalen om elektrisch te rijden?

Als je het aan de Europese automerken en overheden vraagt, rijden we gezamenlijk nog veel te weinig in elektrische auto’s. Daarom zijn er tussenstapjes ontwikkeld om je langzaam te laten wennen aan elektrische aandrijving. Naast de bestaande hybridevormen is er een relatief new kid on the block: de EREV. Hier geloven steeds meer merken in. Jij ook?

E xtended R ange E lectric V ehicle

Het concept van de EREV is simpel. Het is in alles een elektrische auto, maar dan met een hulpmiddel aan boord. Onderhuids is er een verbrandingsmotor die maar één functie heeft: stroom opwekken. Door af en toe aan te springen wordt er elektriciteit opgewekt dat dan weer naar de batterij wordt gestuurd. De aandrijving van de wielen gebeurt dus altijd via de elektromotor.

Mazda heeft het concept voorlopig opgegeven na het einde van de MX-30 R-EV en ook de Chinezen klanten staan er niet massaal voor in de rij. Toch zijn er nog merken die erin geloven. Het Chinese Leapmotor bijvoorbeeld. Dit merk verkoopt nu dan ook de C10 REEV. Verder werkt Nissans e-Power-aandrijflijn ongeveer hetzelfde, maar kun je deze auto’s niet opladen en de echte EREVs wel.

Merken die wél geloven in EREV

Leapmotor zorgt bij Stellantis voor stijgende interesse in de range-extender. Grote baas Antonio Filosa noemde de EREV ‘’een duidelijke nieuwe trend’’. Het concern wil de EV met hulpmotor vooral gebruiken in Amerika voor de pick-ups. En zo zijn er nog meer merken die ineens een toekomst zien in de EREV.

Volgens The Financial Times hebben Volkswagen, Renault en BMW wel oren naar het aandrijftype. Vooral bij BMW en Renault is dat bijzonder. Eerder gaf BMW aan geen toekomst te zien in de EREV nadat het merk al een poging waagde met de BMW i3 REx.

Renault maakte het nog bonter. De nieuwe baas François Provost noemde de EREV eerder ‘’neppe plug-in hybrides’’ met een te klein rijbereik. En nu? Nu werkt Renault aan een nieuw EV-platform waarbij de volledig elektrische versie 750 kilometer actieradius krijgt en de EREV 1.400 kilometer. Provost staat ineens helemaal achter de aandrijfvorm en zegt: ‘’We denken dat we 70 procent van de klanten in 2030 kunnen overtuigen om elektrisch te rijden.’’

Zie jij de EREV als een alternatief op hybride rijden en goede stap tussen de benzineauto en de EV? Of gaat de EREV net als de waterstofauto langzaam maar zeker richting de achtergrond verdwijnen?