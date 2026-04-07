Verpest Porsche de GT3 RS? Of is dit iets anders?

Op de Nürburgring rijden wel vaker interessante prototypes rond, maar sommige laten meer vragen achter dan antwoorden. Deze nieuwste Porsche 911 GT3 RS-achtige verschijning is er precies zo één. Op het eerste gezicht geen rare dingen, maar wie beter kijkt, en vooral luistert, merkt dat hier iets niet helemaal klopt.

Bekend uiterlijk, vreemde details

Van buiten lijkt deze testauto heel sterk op de huidige GT3 RS. De enorme achtervleugel met DRS, de agressieve aero-elementen en de bekende motorkap zijn allemaal aanwezig. Toch zitten de opvallendste veranderingen verstopt op een plek waar je ze bijna mist. In de diffuser lijken namelijk extra uitlaatopeningen te zitten. En dat is vreemd, want de huidige GT3 RS heeft die namelijk helemaal niet nodig.

Het geluid verraadt alles

Nog interessanter is wat je hoort. Of beter gezegd: wat je níet hoort. Dat kenmerkende, hoogtoerige gejank van de atmosferische 4.0-liter flat-six ontbreekt. In plaats daarvan klinkt het allemaal een beetje gedempt met wat meer blaas-achtig geluid.

En dat is precies waar de speculatie begint. Want een zachter, minder scherp geluid wijst eerder op turbo’s dan op een atmosferisch blok. En laat dat nu net vloeken in de kerk zijn voor de GT3 RS-puristen.

GT3 RS of stiekem een GT2 RS?

Hier wordt het interessant. Volgens kenners test Porsche mogelijk een nieuwe motor, waarschijnlijk met turbo’s, in een carrosserie die lijkt op die van de GT3 RS. Met andere woorden: dit kan zomaar een vroege Porsche 911 GT2 RS zijn die zich misschien gewoon voordoet als iets anders.

Dat zou ook verklaren waarom het geluid niet klopt en waarom er extra uitlaatopeningen zichtbaar zijn. Porsche staat er ook wel een beetje om bekend om prototypes te vermommen om nieuwsgierige blikken te misleiden.

Turbo-GT3 RS: feit of fabel?

Er gaan al even geruchten in de rondte dat de gefacelifte 992.2-generatie mogelijk afscheid moet nemen van de legendarische atmosferische motor, mede door de strengere emissieregels. Een twin-turbo met zo’n 650 pk zou dan de oplossing zijn.

Maar eerlijk is eerlijk: dat lijkt nog steeds vrij onwaarschijnlijk. De GT3 en GT3 RS draaien juist om die hoogtoerige, atmosferische beleving. Bovendien blijft de reguliere GT3 volgens insiders trouw aan z’n 4.0-liter zonder turbo’s. Een hybride oplossing zonder turbo's zou mij dan logischer lijken.

Het scenario dat hier getest wordt? Waarschijnlijker is dat Porsche simpelweg een nieuwe turbomotor ontwikkelt voor een toekomstige GT2 RS, en die tijdelijk in een GT3 RS-jasje heeft gestopt. We zullen vanzelf achter de waarheid komen.

