Komt de Silvia terug? Nissan zegt: misschien

Er waait een andere wind bij Nissan. En dat is best opvallend, want meestal lezen we berichten die ons eerder zorgen baren, denk aan nóg meer focus op autonoom rijden en alles wat het rijden juist minder leuk maakt. Maar vandaag klinkt er ineens veel hoopgevends uit Yokohama.

Een CEO die snapt wat leuk is

De nieuwe topman van Nissan, Ivan Espinosa, lijkt zelf ook gewoon een liefhebber. En dat merk je wel een beetje aan zijn uitspraken in een interview met The Drive. Volgens hem zijn sportauto’s niet gewoon maar een niche, maar letterlijk de kern van wat Nissan als merk is.

Dat is nogal wat, zeker als je kijkt naar het huidige aanbod. Want eerlijk: naast de Nissan Z is het modellengamma nou niet bepaald iets waar je kippenvel van krijgt. Maar Espinosa hint duidelijk op meer. Veel meer.

Silvia? Niet uitgesloten

De naam waar iedereen meteen aan denkt is natuurlijk: GT-R of Skyline, maar dat nieuws hebben we al gehad. Nee, we bedoelen natuurlijk de Silvia. En ja, die werd ook gewoon genoemd. Niet bevestigd, niet ontkend, maar ergens in dat heerlijke grijze gebied waar autoliefhebbers van gaan dromen maar ook zenuwachtig worden.

Espinosa gaf zelf toe dat hij het liefst zo snel mogelijk weer sportauto’s zou toevoegen. Maar, en daar komt de corporate realiteit, Nissan moet eerst even zijn zaakjes op orde krijgen met het lopende “Re:Nissan”-plan. Met andere woorden: eerst de rekeningen betalen zonder failliet te gaan, daarna pas spelen met achterwielaandrijving. Fair enough.

Terug naar betaalbare fun

Interessant is dat het dus niet alleen gaat om dikke halo-cars. Volgens insiders binnen Nissan is Espinosa juist fan van toegankelijke sportauto’s. Denk lichtgewicht, betaalbaar en vooral leuk. Precies eigenlijk wat de Silvia vroeger was.

En laten we eerlijk zijn: dat segment is tegenwoordig wel een beetje uitgestorven. Alles is óf zwaar, óf elektrisch, óf onbetaalbaar. Of een combinatie van alle drie. Juist daarom zou een moderne interpretatie van zo’n auto perfect in de markt kunnen vallen. Mits Nissan dat aandurft natuurlijk.

Eerst realiteit, dan romantiek

Toch moeten we niet te vroeg juichen. Nissan zit midden in een herstructurering en heeft grotere zorgen dan het plezieren van petrolheads. SUV’s en robuuste modellen (zoals een nieuwe Xterra) hebben voorlopig prioriteit.

Maar het belangrijkste is gezegd: de intentie is er. En misschien nog belangrijker, de man aan het roer wíl het ook echt.