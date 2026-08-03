Gaat deze auto Alfa Romeo redden?

We gunnen Alfa het beste. Daar zijn we autoliefhebbers voor.

Laten we eerlijk zijn. Alfa Romeo kan wel een succesje gebruiken. Stellantis is druk bezig de boel weer op de rit te krijgen en ook Alfa heeft de laatste jaren betere tijden gekend. De Giulia en Stelvio worden door liefhebbers nog altijd gewaardeerd, maar echt hard lopen ze niet meer. Alle hoop lijkt daarom gevestigd op de Junior, de compacte crossover die een veel grotere doelgroep moet aanspreken.

En precies die Junior krijgt nu een nieuwe uitvoering erbij, die heel ambitieus 'Sprint' word genoemd.

Waarom ambitieus? Nou, omdat hij helemaal niet harder gaat de de gewone. Hij heeft namelijk geen extra pk's of een scherper onderstel. Maar de Sprint moet het vooral hebben van zijn looks. Zo krijg je standaard een zwart dak, 18-inch Aero-velgen, een hoogglans zwarte bodykit, privacyglas en een paar andere optische extra's die de Junior net wat lekkerder op zijn wielen zetten. Volgens Alfa vertegenwoordigen die opties samen een waarde van ruim €1.000, maar bij de Sprint zitten ze er standaard op.

Ook binnenin krijg je iets meer waar voor je geld. Navigatie, sfeerverlichting en aluminium sportpedalen zijn allemaal standaard. Onderhuids verandert er niets. Je kunt kiezen uit de 145 pk sterke hybride of de 156 pk elektrische Junior met een 54 kWh-accu. Welke je ook kiest, de vanafprijs bedraagt €37.450 inclusief afleveringskosten.

Misschien nog wel het meest opvallende is de garantie. Wie het onderhoud netjes bij een officiële Alfa Romeo-dealer laat uitvoeren, kan die automatisch laten doorlopen tot maximaal 8 jaar of 160.000 kilometer. Dat is een stuk royaler dan we een paar jaar geleden van Alfa gewend waren.

Of de Junior Alfa Romeo gaat redden? Dat is misschien wat veel gevraagd. Maar als het merk weer structureel meer auto's wil verkopen, dan zal het wel met modellen als deze moeten gebeuren. En laten we positief afsluiten, deze Sprint ziet er wel net even lekkerder uit dan de standaardversie.

Zou het jou over de streep trekken?