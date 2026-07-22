Red Bull haalt geheim wapen weer uit de kast voor Hongarije

Na Spa-Francorchamps lijkt er voorzichtig weer wat optimisme door de gangen van Red Bull te waaien. Nee, Max Verstappen heeft niet ineens een seconde per ronde gevonden. De hoop is gevestigd op iets veel kleiners dat volgens het team een behoorlijk verschil kan maken. Soms zit snelheid nu eenmaal in de details.

Hadjar ruikt kansen

Isack Hadjar beleefde in België een weekend dat je gewoon geslaagd mag noemen. De Fransman moest door een gridstraf helemaal achteraan beginnen, maar wist zich door een slimme strategie en een sterk tempo omhoog te werken naar de zesde plaats. Dat is niet verkeerd als je vanaf P21 vertrekt, dat is gewoon goed.

Nu reist de Formule 1 door naar de Hungaroring en daar heeft Hadjar goede hoop op een vervolg. Volgens hem zou het Hongaarse circuit de Red Bull namelijk beter moeten liggen dan Spa. Minder lange rechte stukken, meer bochten en daardoor een baan waarop de auto theoretisch beter uit de verf zou moeten komen.

Het vleugeltje mag weer meedoen

Toch rekent Hadjar niet alleen op de layout van de Hungaroring. Hij kijkt vooral uit naar de terugkeer van een aangepaste achtervleugel waar Red Bull eerder dit seizoen ook veel vertrouwen in had. Na de raceweekenden in Oostenrijk en Silverstone verdween dat onderdeel tijdelijk van de auto. Red Bull wilde eerst extra controles uitvoeren voordat ze hem opnieuw zouden gebruiken. Volgens technisch directeur Pierre Waché moet die achtervleugel in Hongarije weer beschikbaar zijn, maar wel alleen als de laatste tests positief uitpakken.

Hadjar steekt ook niet onder stoelen of banken dat hij daar wel oren naar heeft. Als het onderdeel extra performance oplevert, is de keuze volgens hem snel gemaakt. De laatste controles moeten nog worden afgerond, maar de Fransman heeft er alle vertrouwen in dat de achtervleugel binnenkort weer op de RB wordt geschroefd.

Alle kleine beetjes helpen

Wonderen verwacht natuurlijk niemand van één nieuw onderdeel. De verschillen in de Formule 1 zijn tegenwoordig echter zo klein dat een paar honderdsten per ronde zomaar het verschil kunnen betekenen tussen een plek op de derde startrij of een teleurstellende kwalificatie.

Of de aangepaste achtervleugel daadwerkelijk terugkeert, zullen we in Hongarije moeten zien. Maar als je Hadjar mag geloven, staat Red Bull te popelen om dat kleine stukje koolstofvezel weer aan het werk te zetten.

Via: Racingnews365

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