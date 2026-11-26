Polestar heeft een paar drukke jaren achter de rug. Nieuwe modellen, een lading aan ambitieuze plannen en een lading design uit Scandinavië moesten ervoor gaan zorgen dat het merk zich tussen het groepje premiummerken kon wurmen. Het probleem is alleen dat de financiële cijfers daar anders over denken.

De Polestar 4 moet het doen

Het zustermerk van Volvo heeft prachtige auto's. Af en toe ietwat vreemd, omdat de Polestar 4 en 5 geen achterruit hebben, maar verder hebben ze nog steeds een fraai uiterlijk. Toch zijn de financiële cijfers wat minder fraai. In het derde kwartaal van dit jaar daalde de omzet met 14 procent en liep het verlies verder op. Klein positief puntje: de verkoop steeg wel. Wel maar met 1 procent en daar waren flinke kortingen voor nodig, maar toch. Verder liep de brutoverliesmarge op van 6 naar 18 procent.

De Polestars zijn tot nu toe dus niet bepaald een succesformule te noemen. De Polestar 2 deed het best aardig maar ook daar is de productie inmiddels van gestopt. Sinds zijn introductie in 2020 zijn er maar liefst 13.496 exemplaren verkocht, terwijl wereldwijd zo'n 200.000 Polestar 2's aan de man zijn gebracht. Er zou wel nog een opvolger komen, die wordt in de eerste helft van 2027 verwacht. Als het goed is.

In de tussentijd zit alle hoop in de Polestar 4. Deze SUV moet vooral de zakelijke markt gaan overtuigen, maar gaat daar wel regelrecht de strijd aan met de Mercedes-Benz GLC, BMW 5 Serie en de Volvo EX60. Ook de Polestar 7 laat nog even op zich wachten, dus de Polestar 4 is degene die het verschil moet gaan maken.

5,4 miljard aan schulden

Maar de modellen van Polestar zijn maar een deel van het probleem. Het merk heeft namelijk een gigantische schuld van maar liefst 5,9 miljard dollar, omgerekend zo'n 5,4 miljard euro. Daar komt nog bij dat de afbetaling of herfinanciering een deadline heeft. En die ligt op eind februari 2027.

Met ongeveer 653 miljoen dollar aan cash op de bank is de financiële speelruimte nogal klein. Dat bedrag is bovendien flink lager dan een jaar eerder. Als Polestar in hetzelfde tempo geld blijft verbranden, wordt februari een in hele spannende maand.

En hoe zit het met Geely?

De Amerikaanse markt stribbelt ook flink tegen, want door de regelgeving wordt Polestar daar natuurlijk als Chinees merk behandeld. Daardoor moet het merk haar Amerikaanse activiteiten afbouwen en de bestaande voorraad verkopen. Die exit is best prijzig. In de eerste helft van het jaar werd al 130 miljoen dollar afgeschreven, en daar komen nog allerlei kosten bij.

Eerder schoten Geely en Volvo al te hulp met grote geldinjecties en het omzetten van leningen in aandelen. Volvo stelde daarnaast nog de terugbetaling van een lening uit tot 2031. Aan de financiële steun ligt het dus niet. De nieuwe modellen zouden misschien nog het verschil kunnen maken, maar of dat het merk nou echt gaat redden? We gaan het meemaken.

Via: Tijd.be