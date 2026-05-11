Gaat het verbod op fatbikes iets oplossen?

We hebben zo ongeveer allemaal een hekel aan de fatbike, dus verbieden lijkt het enige juiste. Maar is het wel zo simpel?

Je hebt het vast wel gelezen, het fatbikeverbod in het Amsterdamse Vondelpark is vandaag ingegaan. Duidelijke maatregel, maar volgens een mobiliteitsexpert met de mooie naam Goudappel is het vooral een snelle oplossing voor een groter probleem.

Want het zit ’m niet alleen in die ene fiets. Nee joh, ben je mal... het ligt veel dieper allemaal.

Volgens de kenners draait het vooral om snelheidsverschillen en gedrag op het fietspad. Dus niet zozeer wát je rijdt, maar hóé je rijdt. Als snelle en langzame verkeersdeelnemers door elkaar gaan zonder duidelijke ruimte of regels, krijg je vanzelf gedoe.

Fatbike wordt skinnybike

Het risico van zo’n verbod is ook dat het probleem zich verplaatst. Fatbike weg? Dan komt er iets anders voor terug, zoals een e-bike die er hetzelfde uitziet maar net binnen de regels valt. In dit geval dus de 'Skinnybike', met iets dunnere bandjes. Maar je ziet het vaker, denk bijvoorbeeld aan de snorfiets die kwam opzetten toen er gedoe kwam met helmen op de gewone scooter. En toen die ook een helmplicht kregen, gingen we dus massaal op een fatbike rijden.

Maar goed. Door dat fenomeen wordt handhaven ook lastiger. Want waar trek je de grens als alles op elkaar begint te lijken? Gaan we de toegang tot een stad of park echt op de millimeter nauwkeurig bepalen? Denk het niet.

Volgens adviesbureau Goudappel moet je het breder aanpakken. Dus niet alleen kijken naar voertuigen, maar ook naar fietspaden, snelheden en gedrag. Denk aan bredere paden of strengere regels voor iedereen. Zodat je het vervoermiddel niet hoeft te verbieden.

Want het verbaast je misschien, maar zelfs een fatbike heeft voordelen. Al is het alleen maar dat meer mensen de auto laten staan als ze de stad in moeten.

En dat vinden wij als autoliefhebbers dan weer fijn, want dan kunnen wij er makkelijker parkeren. Zo heb elk nadeel toch weer ze voordeel!