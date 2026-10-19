Renault wil na de 5 Turbo 3E nog een speeltje bouwen

Renault heeft natuurlijk allang door dat mensen wild worden van een beetje retro. Na de knettergekke 5 Turbo 3E staat er alweer een Franse lolbroek klaar die zomaar de volgende beperkte productieknaller kan worden. Officieel is het nog gewoon een concept, maar Renault-baas Fabrice Cambolive kijkt stiekem alvast verder.

Gordini krijgt misschien een comeback

Die super coole Renault 8 Gordini die bij de Autosalon van Parijs staat is natuurlijk een klassieke Renault 8 in een nieuw jasje. De oorspronkelijke versie werd in 1962 tot leven gewekt en werd door een beetje hulp van tuner Gordini een sportieve bak die door velen werd gewaardeerd. De nieuwe versie is wel twee deuren verloren, maar goed.

Onder dat nostalgische retro jasje heeft de plofmotor nu plaats moeten maken voor elektrische techniek. De conceptauto beschikt op dit moment over een 270 pk sterke elektromotor. Geen gigantische raket dus, maar dat heeft Renault expres gedaan. De Franse autobouwer wil vasthouden aan het originele karakter: klein, toegankelijk en vooral gewoon leuk.

Dat leuke zie je ook meteen als je naar de auto kijkt. Blauwe lak, witte strepen, ronde koplampen, wat extra rallylampen, brede heupen. Dit ding schreeuwt gewoon plezier. En dat is ook precies waarom Renault deze auto gewoon moet bouwen.

Toch gewoon productie?

En dan komen we aan bij het interessante deel: gaat de auto in productie? In een gesprek met Autocar werd Renault-baas Cambolive gevraagd of de 8 Gordini na de 5 Turbo 3E een beperkte productiereeks zou kunnen worden. Zijn antwoord was geen keiharde nee, maar ook nog geen keiharde ja. Eerst moet de 5 Turbo 3E daadwerkelijk verkopen. Daarna zou de Gordini volgens hem “een van de mogelijkheden” kunnen zijn.

Een 8 Gordini zou prachtig naast de 5 Turbo 3E passen toch? Een kleine, exclusieve elektrische sportauto die vooral voor de lol wordt gebouwd.

En misschien nog wel het leukste detail: Renault zegt officieel dat deze 8 Gordini een eenmalig concept blijft. Maar als het publiek straks massaal begint te roepen dat hij gebouwd moet worden, kan er toch een hoop veranderen.

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