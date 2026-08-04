Gaat Verstappen met pensioen? Geen F1 in Nederland zonder hem

Nog eentje dan. Nog even een keertje speculeren over de toekomst van Max Verstappen. Daarna stoppen we er echt mee. Beloofd.

Dit jaar zal de Formule 1 voor de allerlaatste keer in Zandvoort neerstrijken. Dat zal ongetwijfeld een groot feest worden waarbij de nationale F1-held Verstappen waarschijnlijk een enorme hoofdrol zal gaan spelen. Niet heel gek, want zonder de Limburgse coureur was het hele evenement de afgelopen jaren compleet onmogelijk geweest, beweert oud-F1-baas Bernie Ecclestone.

Zonder Max geen F1 in Nederland

"De echte reden is Max. Zonder Max was het er niet van gekomen. Er zijn veel dingen die iets speciaals kunnen maken. Hij maakt die race speciaal, want hij is zelf ook best speciaal. Het bracht wat glamour naar dat circuit. Althans, zo leek het", vertelt hij. Zonder Max was het ondenkbaar dat een paar belangrijke sponsoren aan zouden sluiten en was er dus nooit genoeg geld geweest om het spektakel naar het kustplaatsje te halen.

Maar wat als je dat omdraait? Waarom is de organisatie ineens klaar met het opbouwen van het Formule 1-spektakel in Zandvoort? Als het zo'n goed lopend evenement is, dan zou je toch zeggen dat je nog een paar jaar doorgaat. Dat je nog even blijft meeliften op de populariteit van Verstappen. Of weten ze iets meer in Zandvoort?

Max blijft wel racen op Zandvoort

Zou het kunnen dat er achter de schermen al gesproken wordt over een pensioen van Verstappen en dat daardoor de organisatie niet meer wilde bijtekenen voor nogmaals een meerjarig contract? Aan de Formule 1 lag het niet, die wilde graag het contract verlengen. Aan de aanhoudende populariteit van Verstappen ook niet. De man trok in z'n eentje zoveel publiek naar de 24-uurs race op de Nürburgring dat er maatregelen getroffen moesten worden.

Grappig is dat Verstappen zelf heeft aangegeven dat hij het niet erg vindt dat de Formule 1 vertrekt uit Zandvoort. Hij zal zich er volgens eigen zeggen nog prima blijven vermaken, maar dan in andere raceklassen. "Oké, er zal geen Grand Prix in de Formule 1 meer zijn, maar er zijn nog steeds veel andere raceklassen die er racen, en als je een track day wil organiseren, verdwijnt het circuit niet zomaar. Dus ik zal me er nog steeds prima gaan vermaken, alleen niet in de Formule 1, maar dat is oké", vertelde hij voor aanvang van de GP in Hongarije tegen de pers.

Duidelijkheid op Zandvoort

Dat er ooit een pensioen, of een overstap naar een andere raceklasse aan zit te komen, dat is duidelijk. Wanneer dat is? Dat weet alleen Verstappen zelf. En wij misschien ook voor aanvang van allerlaatste GP van Zandvoort, want zo'n beetje de hele wereld van F1-commentatoren verwacht dat Max aldaar meer duidelijkheid zal gaan geven over zijn toekomstplannen. We wachten af.

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