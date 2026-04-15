Coulthard: Piastri moet vertrekken voor komst Verstappen bij McLaren

De speculaties rond het wel of niet vertrekken van Max Verstappen bij Red Bull houden maar niet op. Niet gek, want nadat bekend werd dat Verstappens race engineer Gianpiero Lambiase het team verlaat, er is bar weinig om voor de rest over de praten nu de Formule 1 een paar weken stil ligt. We moeten het maar doen met filmpjes op de Ring en dit soort uitspraken.

Als we vader Jos mogen geloven, dan is er allemaal niet zoveel aan de hand. Max blijft gewoon rijden en doet dat ook nadat zijn contract bij Red Bull al dan niet voortijdig afloopt. Als hij niet stopt, dan is het nog de vraag naar welk team hij mogelijk overstapt. Als het aan oud-coureur en vriend van de familie Verstappen David Coulthard ligt, zou McLaren de beste kaarten in handen hebben.

Dag Piastri

Het enige probleem is wel dat het team de stoeltjes gevuld heeft met twee prima coureurs en er dus op het eerste gezicht weinig reden is om er een weg te trappen om ruimte te maken voor Verstappen. En als er dan toch ruimte gemaakt zou worden, dan zou je verwachten dat Norris op de schopstoel zou zitten. Maar volgens Coulthard hebben we het dan helemaal fout.

In de Up to Speed-podcast legt hij uit dat het juist Piastri is die het veld zou moeten ruimen als Verstappen aanklopt voor een plek in een auto. Waarom? Omdat Norris een deel van de McLaren-familie is. Belangrijker nog: teambaas Zak Brown is onderdeel van het management van Norris, wat natuurlijk hier en daar wel kan helpen met de baanzekerheid van de huidig wereldkampioen.

Alvast Italiaans leren

Het zou ook samenkomen met de aanhoudende geruchten en hints dat Piastri zijn ogen open houdt voor kansen. Halverwege vorig jaar werd er nog gegrapt dat Piastri Italiaans aan het leren was. Voorlopig lijkt er in ieder geval weinig te gebeuren bij de coureurs en de teams. Verstappen heeft al meerdere keren aangegeven dat hij zich niet geroepen voelt om van team te wisselen, maar er wel naar gehint dat hij er helemaal mee gaat stoppen. Ooit zei hij zelfs dat als Lambiase vertrekt, hij dat ook doet.

Mercedes kan ook nog

Maar als we onze Nederlandse pitsreporter zonder toegang tot de pitstraat Jack Plooij mogen geloven, dan heeft Coulthard het helemaal fout. De oud-coureur die dicht op het vuur zit heeft immers niet zo goed contact als hij met de Verstappens. Plooij heeft namelijk uit de mond van niemand minder dan Jos Verstappen gehoord dat Max naar Mercedes gaat. Dat de vader van de coureur het daarbij gehad zou kunnen hebben over de Mercedes waarin Max op de Nürburgring rijdt, dat laat onze razende reporter in het midden.