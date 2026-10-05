Gaat Verstappen vaker meedoen om de overwinning? "Het ziet er goed uit''

Max Verstappen won gisteren de GP van Bahrein in Maleisië. Zijn 72e overwinning in de Formule 1 zal hem nog lang bij blijven, maar zoals dat gaat in de topsport gaat de blik alweer op de komende kansen. Is zijn eerste overwinning in 2026 een voorbode voor meer winsten voor de Nederlander?

De hoofdrolspeler zelf blijft niet voor het eerst nuchter. Tegen Viaplay zegt hij: ''Helaas ben ik natuurlijk misschien nog iets meer afhankelijk van de auto. Soms, als het dan een beetje gaat lopen, kan er natuurlijk nog meer komen. Ik denk: even afwachten. Een beetje gewoon per race bekijken. We zijn natuurlijk de laatste tijd wel een stuk beter En als je er dan natuurlijk overwinningen mee kunt pakken, maakt dat het alleen maar mooier voor het hele team. Daar mogen we heel trots op zijn.''

Papa Jos is positiever ingesteld

Zoals ook al vaker voorkomt, houdt vader Jos Verstappen zich niet in bij zijn voorspellingen. Op Verstappen.com antwoord de ex-F1-coureur op de vraag of er meer raceoverwinningen aan komen in 2026: ''Het ziet er goed uit. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen bij andere teams, maar ik denk dat we de rest van het jaar zeker mee kunnen blijven doen voor het podium en soms voor de overwinning. Dat had ik een paar maanden geleden niet verwacht. Dat maakt het alleen maar beter.''

Met het oog op de resterende races is het helemaal niet ondenkbaar dat Max Verstappen nog hoge ogen gaat gooien. De circuit in Sepang is vrij divers waardoor alle sterke en minder sterke elementen van de auto terugkomen. Met andere veelzijdige circuits als COTA, Interlagos en Yas Marina nog op de kalender klinken die races als grote kansen voor Verstappen. Tevens heeft Red Bull laten zien dat de auto in Zuidoost Aziatische omstandigheden (warm en hoge luchtvochtigheid) heel lekker gaat. Wellicht dat dat perspectief biedt richting de volgende race: de GP van Singapore van dit weekend.

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