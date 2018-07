Gallery: tuner doet fotoshoot met babes, resultaat is HEET

Kies uw favoriet.

Voordat je begint: zet een raam open, pak desnoods een ventilator en zorg dat er een gekoelde fles water binnen handbereik staat. Wat voor temperatuur het ook is op de plaats waar je dit leest, er komen een paar graadjes bij. AP-Sportfahrwerke doet wederom een fotoshoot die bestaat uit een afgelegen locatie, dikke getunede wagens en babes.

Dat tuners en mooi geklede dames een gouden combinatie zijn is duidelijk. AP neemt een zwik van beide categorieën mee naar Ferropolis, ook bekend als “De IJzeren Stad”. Vervolgens kiekten ze een greep uit de favorieten der dames en gepimpte wagens. Dat de auto’s in kwestie een hoog Pimp my Ride-gehalte hebben valt daarbij nauwelijks op. Hmm…

Net zoals de Miss Tuning verkiezingen wordt er bij AP-sfw (of beter, NSFW) ook een favoriet gekozen. Een panel ‘experts’ zal bepalen welke dames hier het best poseren en die zullen ook prijken op een kalender van AP. Maar goed, onder de AB-reaguurders zullen naar verwachting ook critici zitten die er wel een beoordeling van kunnen maken. De auto’s mogen ook, maar als je eenmaal er aan toe bent om die onder de loep te nemen, is het fugazi-gehalte hoog.