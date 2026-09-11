Dit ooit in Nederland verkochte merk maakt 'epische' comeback

We hebben allemaal wel eens een 'oh ja!'-momentje als je terug denkt aan auto's die ooit op een blauwe maandag hier verkocht zijn. Zo'n momentje hebben we vandaag voor je. Hyundai had ooit bedacht dat ze hier potten konden breken door een bonkige terreinauto aan te bieden. Luisterend naar de naam Galloper was dat geen megasucces, maar je zag ze ooit wel. Sporadisch, dat dan weer wel. Galloper keert terug en dit zijn ze van plan.

We nemen het je niet kwalijk als je de Galloper volledig bent vergeten. Hij hield het hier vol van 1998 tot 2002 en Hyundai haalde enkel de tweede generatie hier naartoe. Het idee was heel simpel: Hyundai wilde de Mitsubishi Pajero lokaal aanbieden. De eerste Galloper is dan ook een vrijwel ongewijzigde Pajero.

Galloper in Nederland

Voor lokale markten was dit overigens helemaal geen flop. De tweede Galloper die dus ook naar Nederland kwam, was ook nog eens beduidend anders dan de Pajero. Of nou ja, je kreeg een uniek frontje. Qua insteek en motoren was het gewoon een Pajero, je kreeg de keuze uit een 3.0 V6 met 141 pk of een 2.5 liter vier-in-lijn diesel, goed voor 88 pk in de TC of een heuse 100 pk als je de TCI nam. Spotgoedkoop werd het nooit en dit was in de tijd dat je een terreinauto echt kocht als werkpaard. Tenzij je dagelijks een loodzware kar trekt, niet echt nuttig. En dan moest je ook al alle opties die je had, waaronder al voldoende obscure Aziatische auto's, links laten liggen. Geen verrassing dat de teller in Nederlandse verkochte Gallopers bij een stuk of 150 blijft steken.

De merkidentiteit van de Galloper was ook lastig. Officieel was het dus de Hyundai Galloper, maar de versie voor ons kreeg een eigen logo. Zo bekend als nu was Hyundai nog lang niet en zelfs daar kon je hem dus niet mee associëren. De opvolger genaamd Terracan was daarom duidelijker een Hyundai, maar gezien het feit dat daar in zeven jaar tijd 300 van verkocht werden is de propositie van een bonkige Hyundai kennelijk gewoon lastig. Kortom: dat je waarschijnlijk goed moet graven in je geheugen wat betreft de Galloper, is geen verrassing.

Galloper keert terug!

Is er dan genoeg grond om iets nieuws te starten met de naam Galloper? Het deed bij ons een belletje rinkelen, dus ja. Het begint met een recept dat lijkt op de originele Galloper, maar niet perse op de manier waarop je hoopt. We hebben het dan namelijk over het feit dat de eerste wapenfeiten van Galloper twee allegaartjes zijn waar veel partijen bij zijn betrokken.

Allereerst: het merk heet voluit Galloper Iberica, waarmee ook duidelijk wordt dat Spanje de thuisbasis is. Het merk presenteert twee modellen genaamd Gredos en Anayet. De Gredos is een grote, bonkige SUV en de Anayet een middelgrote pickup. Eén blik op vooral die pickup toont al aan dat de nieuwe Galloper niet bepaald iets gloednieuws is. Ja, dat is een Nissan Navara en ja, Nissan levert de basis aan.

De Gredos komt ons minder bekend voor, maar dat heeft ermee te maken dat we het model niet kennen. Dit is namelijk in de basis een Nissan Terra, een grote SUV op Navara-basis die een beetje de positie inneemt van de Pathfinder die hier ook een carrière heeft gehad. Afijn, van hetzelfde laken een pak dus. De motoren in de Gallopers komen dan weer van Mitsubishi, het betreft een 2.0 liter viercilinder turbo met 221 pk. Uiteraard gekoppeld aan 4WD en een ZF-achtbak.

Grabbelton

Wie in het interieur een Navara-cabine verwacht, komt terecht in een nog verwarrendere situatie met de Galloper. De cabine wordt namelijk niet gedeeld met de Nissan of Mitsubishi, maar met de Dongfeng Paladin. Dat is een in China gebouwde versie van de Nissan Terra met een opgewaardeerd interieur. Dat maakt van Galloper een Japanse auto van een paar jaar terug, met motoren van een ander Japans merk, opgewarmd in China en dan geprofileerd als Spaans merk dat voorheen een Hyundai-model was. Snap jij het nog?

Misschien valt er weinig te snappen, maar misschien ook wel. Galloper ambieert een uitrol in Spanje in oktober en daarna volgen 'andere Europese markten'. Misschien dat Galloper het hier ook weer gaat proberen en er in vier jaar tijd 150 verkopen. Dan is het cirkeltje weer rond.

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