Uniek: een gele Ferrari Enzo duikt op bij de carwash

Wat is er nog gaver dan een Ferrari Enzo spotten op Nederlandse bodem? Een gele Ferrari Enzo spotten! Want als je het nog niet wist: gele Ferrari’s zijn nog veel cooler dan rode Ferrari's.

Spotter @PP030 wist dit raspaardje te spotten in Woerden. De Enzo was ook nog eens in goed gezelschap: op de foto’s zien we eveneens een zwarte Carrera GT en een 812 Superfast. Maar zo’n Superfast is opeens niet meer zo bijzonder naast de geweldenaren uit de jaren ’00.

Wat deze auto’s te zoeken hebben in Woerden? Doorgewinterde spotters kunnen het wel raden: daar is Bernards Exclusives gevestigd. Zij weten altijd de meest bizarre super- en hypercars in handen te krijgen. Waarschijnlijk kregen de auto’s een wasbeurtje voor hun bezoek aan Wheels Mariënwaerdt. Daar stonden de Enzo en de Carrera GT vorige week namelijk te shinen.

Enfin, in dit artikel richten we ons op de Ferrari Enzo. Of eigenlijk de Enzo Ferrari, zoals ze het ooit in Maranello hebben bedacht. Met het unieke design van Ken Okuyama was de Enzo de meest spraakmakende auto van 2002. Dit was ook de introductie van de F140 V12. Deze motor, of een doorontwikkeling daarvan, heeft sindsdien in alle V12 Ferrari’s gelegen.

Giallo Modena

Een Ferrari Enzo tegenkomen in Nederland is sowieso bijzonder, want er staan slechts acht exemplaren op Nederlands kenteken. Deze auto’s zijn allemaal rood of zwart. Een Giallo Modena Enzo is dus een unieke verschijning in Nederland. En naar verluidt zijn er überhaupt maar 18 gele Enzo’s geleverd in Europa.

Dit specifieke exemplaar is origineel geleverd in Duitsland en heeft tot op heden drie eigenaren gehad. Zij hebben 16.263 kilometer op de teller gezet. Dat is niet veel, maar toch is het met deze kilometerstand geen echte garage queen. Er zijn ook genoeg Enzo’s die maar 1.000 kilometer hebben gereden.

Met deze carwashspot gaat @PP030 er deze keer vandoor met de Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van deze Enzo op Autoblog Spots!

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