PHEV-accu opladen tijdens het rijden? Doe het NIET!

Plug-in hybrides beloven het beste van twee werelden: stil en uitstootvrij zweven door de stad, gecombineerd met de onbeperkte actieradius van een brandstofmotor. In sommige modellen kun je de benzinemotor veranderen in een stroomgenerator die onderweg de accu vol pompt. Maar hoe logisch is het om benzine te verbranden om een batterij op te laden?

Ik kwam deze functie tegen in de plug-in hybride Volvo XC40 uit 2020 van mijn vader (foto's ter illustratie). Bij Volvo wordt deze functie de Charge-modus genoemd.

Je dwingt hiermee de brandstofmotor om niet alleen de wielen aan te drijven, maar ook extra vermogen te leveren aan de geïntegreerde starter-generator. Zo wordt het overschot aan energie door krukasrotaties omgezet in wisselstroom, die vervolgens wordt opgeslagen in de 10,7 kWh kleine lithium-ion batterij. Auto-ontwerpers bouwen deze functionaliteit in voor specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer je stroom wilt bewaren voor de laatste kilometers in de bebouwde kom.

Gebruik het niet!

Volvo deelt helaas zelf geen cijfers over het extra verbruik van de benzinemotor om stroom op te wekken. Uit praktijktesten kunnen we wel een gemiddelde halen. Waar een XC40 T5 op de snelweg in 'Hold'- of 'Hybrid'-stand gemiddeld circa 6,0 liter per 100 km verbruikt, loopt dit in de Charge-modus op naar 8,5 tot 9,0 liter per 100 km. Een stijging van ruim 35 tot 50 procent in benzineverbruik. Da’s met de huidige brandstofprijzen niet lekker.

De opbrengst valt tegen

In de praktijk kost de extra verbrandde benzine aanzienlijk meer dan de stroom die je ermee opwekt zou kosten aan een reguliere laadpaal. Om een magere 10 kilometer aan puur elektrisch bereik op te laden, moet je ruim 20 tot 25 kilometer op de snelweg rijden met de extra belasting op je motor. Daarmee verbrand je dus al snel 2 liter benzine, wat tegenwoordig gelijk staat aan meer dan 5 euro.

Dus, de Charge-modus zoals in de XC40 moet je zien als een soort noodoplossing. Het is handig wanneer je later koste wat het kost elektrisch wilt rijden. Maar als laadmethode is het vooral financieel maar ook ecologisch zeer onverantwoord. De meest efficiënte generator voor een PHEV blijft nog altijd de oplader.