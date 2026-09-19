Benzine is peperduur, wat kost een knappe gebruikte BMW i4 eigenlijk?

Benzine tanken is voor de elite. Niet zo gek dat je met een schuin oog begint te kijken naar een elektrische auto. Natuurlijk, als je alles doorrekent moet je echt wel even checken of het slim is om in jouw situatie voor een EV te gaan. Maar we gaan in dit hypothetische scenario shoppen voor een BMW i4.

De BMW i4 is namelijk gewoon een 4 Serie, maar toevallig elektrisch. Dat is ook de kracht van dit model. Het nadeel? Ze zijn populair en daarmee nog niet echt goedkoop geworden. Waar luxe elektrische auto’s zoals de Porsche Taycan en de Audi e-tron GT enorm zijn afgeschreven, valt dat met een i4 eigenlijk wel mee. Daardoor moet je nog diep in de buidel tasten voor een fraai gebruikt exemplaar.

Voor €36.995 vonden we deze BMW i4 eDrive40 M Sport op Marktplaats . Het gaat om een exemplaar uit 2023 met 87.211 kilometer ervaring. Dit is de variant met een 84 kWh accupakket en volgens de advertentie heeft de batterij een State of Health (SOH) van 94 procent.

340 pk

De BMW i4 eDrive40 is echt wel leuk om te rijden , dankzij achterwielaandrijving. Met 340 pk en 430 Nm is de auto vlot zat en accelereer je in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u. Er zijn snellere modelvarianten van de i4, maar door vierwielaandrijving zijn die niet automatisch leuker om te rijden. Tenzij hard rechtdoor gaan helemaal je ding is.

Snelladen kan met maximaal 205 kW. Onder ideale omstandigheden duurt het volgens de specificaties ongeveer een half uur om de accu van 10 naar 80 procent te krijgen. AC-laden kan met maximaal 11 kW.

Deze specifieke auto is uitgevoerd met het M Sportpakket en staat op 18-inch lichtmetalen M-wielen. Verder krijg je onder meer een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter, driezone-airconditioning, stoelverwarming en cruisecontrol. Ook BMW’s Live Cockpit Plus en Connected Package Professional zijn aanwezig. Niet super bijzonder allemaal. Wel prima.

Toch even rekenen

Wie hoopte dat de BMW i4 is gedegradeerd tot een ultiem afschrijvingskanon moeten we teleurstellen. Omdat de benzineprijs zo hoog ligt zijn elektrische auto’s steeds aantrekkelijker voor particulieren. Daardoor blijven ook de prijzen hoger voor EV’s op Marktplaats. Het koopje van de eeuw is deze i4 daardoor zeker niet. Maar nu weet je wel wat een dergelijke elektrische auto kost, anno 2026.

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