Kan je straks met je Volvo ook van accupakket wisselen?

Als je iemand vertelt dat hij binnen drie minuten z'n lege accu volledig kan opladen en zijn reis kan vervolgen, dan is de kans groot dat je de aandacht hebt. Zeg je dat daarvoor een accuwissel nodig is, dan is die aandacht ineens weg. Toch ziet de Chinese autogigant Geely, moederbedrijf van onder andere Volvo, Zeekr en Polestar, er toch brood in, want het koopt zich voor miljoenen in bij de grootste aanbieder van accuwissels: Nio.

Op papier klinkt het principe van een accuwissel prachtig. Maar in de praktijk loopt de technologie tegen de nodige problemen aan, waarvan de wisselstations met een tiental accupakketten er nog maar een van is. Ook de papierwinkel er omheen is voor kopers een uitdaging, want die kopen een auto zonder accu. Deze moet immers van het merk gehuurd worden, aangezien het volgen van de eigendomsrechten anders nogal lastig wordt. Het is dan ook niet heel vreemd dat NIO al langer loopt te leuren met het vinden van een partner die de accuwisseltechnologie wil aanbieden.

Gelukkig heeft de Chinese autobouwer nu een geïnteresseerde partij gevonden in autoconcern Geely. Het moederbedrijf van Volvo heeft zich voor 30 procent ingekocht in Nio Power, de tak van het bedrijf dat zich bezighoudt met de accuwissels. Het doet dit door 10 procent van de eigen accuwisseltak aan Nio te overhandigen met daarnaast een zak met 640 miljoen yen, oftewel ruwweg 84 miljoen euro.

Volvo's met wisselbare accu's

Dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar het zegt allemaal vrij weinig. Voor ons is een heel ander deel van de aankondiging van Nio veel interessanter. Het merk claimt namelijk dat het in samenwerking met Geely gaat kijken naar het ontwikkelen van auto's voor de dochtermerken van de gigant. Dat betekent dus dat er in de nabije toekomst mogelijk Volvo's, Zeekrs, Polestars en andere elektrische vierwielers met wisselbare accu's op de markt kunnen verschijnen. Daarnaast kijken de twee ook naar andere commerciële mobilitietsactiviteiten die ze samen kunnen gaan ondernemen.

Het blijft natuurlijk wel opmerkelijk dat er op de accuwisseltechnologie ingezet blijft worden. Zeker nu het snelladen steeds sneller gaat en bijna even veel tijd in beslag neemt als een volledige wissel. Voor zowel fabrikant als klant verdampen de voordelen van het accuwisselen dan al snel en wordt het vooral een extra administratieve rompslomp waar beide partijen continu mee te maken hebben. Kortom: we zijn heel benieuw Geely echt heel serieus is over de accuswaps of dat het zich om meer verkennende redenen inkoopt.

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