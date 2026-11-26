We schreven vorige maand over de nieuwste Geely voor Europa. En dan bedoelen we geen Volvo, Polestar, Zeekr of Lynk & Co, maar echt een Geely. Want dat is tegenwoordig ook een automerk in Europa.

Heeft Geely nog iets te bieden ten opzichte van de genoemde merken? Jazeker, value for money. We weten nu namelijk de Nederlandse prijs en die is best scherp. De Geely Monjaro is er vanaf € 41.990. Daarmee is de Geely € 9.000 goedkoper dan de Volvo XC40, die op hetzelfde platform staat.

Je krijgt meer auto voor minder geld, want de Geely Monjaro is om te beginnen groter dan de XC40. De Monjaro meet circa 4,8 meter, terwijl de XC40 4,42 meter lang is. De bagageruimte bedraagt een royale 633 liter.





















Plug-in hybride

De Geely Monjaro is in Nederland altijd een plug-in hybride. Toch valt er wat te kiezen. De instapversie heeft voorwielaandrijving en 273 pk. Deze variant heeft een 18,4 kWh accu, waarmee je 82 kilometer elektrisch kunt rijden. Dat is dus de versie die je voor het eerdergenoemde bedrag van € 41.990 krijgt.

Vanaf € 45.990 heb je de vierwielaangedreven versie. Dan heb je 334 pk en krijg je ook meteen een grotere batterij, van 29,8 kWh. Dat is een serieuze accu voor een PHEV, waardoor je 116 kilometer elektrisch kunt rijden. Als we weer even de Volvo XC40 erbij pakken: die kost € 50.995 en dan heb je niet eens een plug-in hybride, maar een mild hybrid met 163 pk.















Concurrentie

Genoeg over de Volvo XC40, er zijn natuurlijk meer concurrenten. Veel meer zelfs:

BYD Seal U DM-i (218 pk): € 39.620

Chery Tiggo 8 (279 pk): € 40.990

Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid 225: € 41.890

Geely Monjaro EM-i (273 pk): € 41.990

Opel Grandland 1.6 Turbo Plug-in Hybrid (225 pk): € 42.990

Peugeot 5008 Plug-in Hybrid 225: € 45.990

Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV (210 pk): € 44.990

Lynk & Co 08 (350 pk): € 49.990

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid (270 pk): € 49.995

Volvo XC40 (163 pk): € 50.995

Volkswagen Tayron 1.5 eHybrid (204 pk): € 52.490

Zoals je ziet zijn er toch goedkopere alternatieven, vooral andere Chinezen. De Citroën C5 Aircross en Opel Grandland zijn vergelijkbaar geprijsd, maar we moeten erbij zeggen dat ze ietsje kleiner zijn en standaard minder rijk uitgerust. Dus we kunnen alsnog concluderen dat de Geely Monjaro een scherpe aanbieding is. De auto heeft natuurlijk ook als voordeel dat Geely al enige bekendheid heeft in Nederland en het design is heel Europees. Dus het zou best wat kunnen worden.