Nog even en we krijgen tijd terug bij het snelladen van EV's

Binnen vijf minuten je elektrische auto met honderden kilometers actieradius volknallen is niet snel genoeg. Dat moet nog sneller kunnen, zeggen ze bij Geely, dus maken ze het nog sneller. Waar dat ten koste van gaat?

Het is een gevestigde traditie in China om de concurrentie koste wat kost voor te blijven, zelfs als de kosten hiervoor mogelijk bij de eindegebruiker terechtkomen. We zeggen niet dat het zo is, maar het lijkt er wel op in de race naar de snelst ladende auto's. Chinese autobouwer Geely, concurrent van BYD, kondigt namelijk aan dat het van plan is om op relatief korte termijn een 1.800 kW-supersnellader uit te brengen. En dat is natuurlijk sneller dan de miezerige 1.500 kW van BYD's Flashchargers.

Laden wordt tanken

De move is natuurlijk ook niet vreemd, want Chinese autobouwers hebben al langer door dat ze zieltjes kunnen winnen met super snelle laders. Vooral het volk dat bang is om het oude vertrouwde tanken achter te moeten laten, is makkelijk over te halen met laadtijden die vergelijkbaar zijn aan een tanksessie. Maar aan de andere kant wordt accuslijtage die bij dit soort extreme laadsnelheden mogelijk optreed, vakkundig over het hoofd gezien. Sterker nog, er wordt alles aan gedaan om te bewijzen dat er helemaal geen slijtage optreedt.

Ook Geely laat geen woord los over hoe het van plan is om bij snelheden van 1.800 kW te voorkomen dat een accupakket te warm wordt of onder teveel stress komt te staan. Er werd wel gesproken over de 900 volt accustructuur in Zeekrs die het al mogelijk maken om heel snel te laden. En natuurlijk moest er even aangehaald worden dat de ontwikkelingen heel hard gaan in China.

Ook voor Europa

Overigens betekent de aankondiging niet dat de 1.800 kW-laders enkel bedoeld zijn voor China. Er zijn namelijk ook plannen om ze buiten de Chinese grenzen te gaan bouwen. Op welke termijn? Dat durft Geely nog niet te zeggen. Maar we zien het al voor ons: met een Volvo na drie minuten met een volle accu weer de snelweg opdraaien

Toch is het voor nu dus absoluut zeker dat het BYD nog steeds achterloopt. Concurrent BYD heeft immers de eerste Flash Chargers al op Europees grondgebied staan.

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