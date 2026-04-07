Snelladen binnen 5 minuten is traag, het kan veel sneller

Snelladen wordt een steeds breder begrip. Bij de meeste EV’s van dit moment vinden we het al snel gaan als deze van 10 naar 80 procent laadt in minder dan 20 minuten. Maar daar komen de Chinese automerken hun bed niet eens meer voor uit. Daar schermen ze met een kwart van die tijd. Of eigenlijk, dat deden ze. Het is nu nog maar een vijfde.

1.100 kW is sneller dan 1.500 kW?

Vorige maand waren nog onder de indruk van BYD’s Flash Charger die de accu van EV van het merk binnen vijf minuten van 10 tot 70 procent volstampt met stroom. Maar in de wereld van laadsnelheden is dat lichtjaren geleden, want Lynk & Co verbetert deze week het record met 38 seconden. En erger nog: er was ‘slechts’ 1100 kW aan piekvermogen nodig van de lader.

Volgen officiële vrijgegeven testdata kreeg Geely het voor elkaar de ‘900V Energee Golden Brick Battery van een Lynk & Co 10 in 4 minuten en 22 seconden van 10 naar 70 procent te krijgen. Daarvoor gebruikte het een V4 megawatt-lader van Zeekr, die piekte op 1100 kW en waarmee over het algemeen een redelijk stabiele laadsnelheid van 500 kW werd vastgehouden.

Met de combinatie van Geely-materiaal werden ook andere records gebroken. Van 10 naar 80 procent werd in 5 minuten en 32 seconden geklaard en van 10 naar 97 procent kostte slechts 8 minuten en 42 seconden. Een BYD aan een Flash Charger heeft voor dat laatste 9 minuten nodig.

Binnen 5 minuten je accupakket stuk

In de praktijk zul je dus niets merken van deze verschillen. Al is het alleen al omdat de megawatt-laders van Zeekr alleen nog in kleine getallen in China staan en er nog geen plannen zijn om ze ook in Europa neer te zetten. Iets wat BYD wel van plan is met de Flash Chargers. En zelfs dan zul je in de echte wereld die seconden niet opmerken, want er zijn zo ongekend veel factoren die de laadsnelheid beïnvloeden dat bovenstaande tijden in de praktijk eerder uitzondering dan regel zullen zijn.

Maar goed, het is natuurlijk wel tof om te zien de concurrentie zo krachtig is, dat er zelfs in zulke belachelijk korte laadsessies nog steeds ruimte te vinden is. Toch blijven wij nog wel met de vraag zitten hoe veel schade dit aan de batterijen doet. De fabrikanten zeggen vanzelfsprekend dat het geen probleem is, maar die geloven we inmiddels niet meer op hun blauwe ogen. Zeker niet als we weten dat de laders al moeite hebben met koeling van de kabels. Dan zal dat in de auto waarschijnlijk nog lastiger zijn.