Volvo neemt meer afstand van Polestar

Polestar valt niet langer onder Volvo. Dus, eh, wacht, je creëert zelfs iets om het vervolgens af te stoten. Dat zie je in de biologie nou nooit.

Polestar is een bijzonder fenomeen in de autowereld. Aanvankelijk is het een raceteam dat rondje rijdt met diverse Volvo‘s. In samenwerking met Volvo ontwikkelen ze enkele concept cars, waaronder de Volvo C30 Polestar en Volvo S60 Polestar. Die auto’s zijn niet alleen explosief snel, maar kwalitatief ook heel erg goed.

Volvo neemt de ernstig afgezwakte S60 Polestar in productie en biedt daarnaast een hoop Polestar-upgrades aan in de vorm van sportieve accessoires en chiptuning. Maar ja, de paarse broeken besloten dat Polestar ineens een elektrisch automerk moest worden met een aanzienlijk mindere focus op sportiviteit.

Strategie pakt niet goed uit

En heeft die strategie een beetje goed uitgepakt? Nou, blijkbaar niet! Het gaat namelijk helemaal niet goed met Polestar. En nee, dat zijn niet alleen maar geruchten. Zo liet persbureau Reuters weten dat Polestar 450 banen schrapt. Dat doe je niet als je de toekomst zonnig tegemoet ziet. Volgens Daniel Roeska – analist bij Bernstein – zit Polestar op een pad dat nergens naartoe leidt.

Maar het is dus nog ietsje zwaarder dan dat. Dat blijkt uit een bericht van Automotive News Europe. U ziet, dit zijn allemaal geen bronnen die zich kunnen meten met de wetenschappelijke precisie van Ongehoord Nederland. Dit betreft vakliteratuur met journalisten dicht bij de bron. Volgens Automotive News Europe is Volvo aan het stoppen met het geld pompen in Polestar.

Volvo van eigenaar naar partner van Polestar

Dat kan maar bijna tot één ding leiden. Je gaat niet stoppen met investeren als er een toekomstperspectief is. Naar het schijnt is moederbedrijf Geely aan het kijken naar een manier om het bij Polestar anders in te richten. Op welke manier is dan weer niet helemaal duidelijk.

Een paar jaar geleden leek Polestar een uitstekende toekomst tegemoet te gaan. De Polestar 2 was een prima Tesla Model 3-alternatief voor mensen die geen budgetproduct wensten. De Amerikanen hadden de motor en accu beter voor elkaar, de Polestar 2 was de betere auto.

Nu zijn we een paar jaar verder en is Tesla verreweg het meest waardevolle autobedrijf op deze planeet. Polestar blijft in verkopen achter. De Polestar 2 leek aanvankelijk een succes te worden, maar de concurrentie is tegenwoordig moordend in dit segment. Daarbij zijn elektrische auto’s veel minder in trek dan dat men had aangenomen.

Kijken we naar de verkopen begin 2024 dan zien we dat Polestar in januari 2024 ruim 110 auto’s op kenteken, waar dat er in januari 2023 slechts 43 waren. Dus het jaar begint wel beter dan 2023