Geely claimt efficiëntste EV-motor ooit te maken, maar er iets raars mee

Na alle innovaties op het gebied van accutechnologie, zou je bijna vergeten dat dat er misschien ook nog wel wat te winnen valt bij de elektromotor. Die is op zich al enorm efficient, maar toch vond Geely een manier om hem nog beter te maken. Al is dat het minst interessante aan het verhaal.

Met de introductie van de 'Thunder'-aandrijfunit roept Geely heel hard dat het voor het eerst een efficiëntie van 93,8 procent heeft bereikt. En dat is natuurlijk leuk, maar als je uitzoomt dan is het slechts marginaal. Vrijwel elke andere fabrikant haalt tegenwoordig een efficiëntie van tussen de 90 en 95 procent.

Optimalisatie leidt tot...

Gelukkig voor de Chinese autobouwer is er iets anders veel interessanter aan de zogenoemde '16-in-1' unit. Hij is namelijk belachelijk licht, klein en krachtig. In de behuizing van slechts 32,5 centimeter hoog wisten de ingenieurs vrijwel alle belangrijke elementen voor een EV-aandrijflijn te verwerken, 16 om precies te zijn. Denk hierbij aan niet alleen de motor, maar ook de aansturing hiervoor, het BMS en de omvormer. Door dit allemaal samen te voegen konden er zo'n 180 componenten geschrapt worden en was er 30 procent minder hoogvoltage draad en 15 procent laagvoltage draad nodig. De hele unit weegt dan ook een schappelijke 75 kilogram.

Wat betekent dat in de praktijk? Zo'n 28 liter extra bagageruimte in de achterbak als de unit op de achteras geplaatst wordt. Daar komt een betere respons en een energieverbruik van 8,2 kWh per 100 km (een actieradius van 730 km bij een gemiddeld accupakket van 60 kWh) bij.

Ergens zijn we 900 pk verloren

Over het vermogen is Geely erg onduidelijk. Thunder wordt namelijk in de Geely Galaxy TT gepresenteerd. Deze elektrische sportwagen krijgt twee configuraties: de achterwielaangedreven variant met één Thunder op de achteras die 245 kw/333 pk heeft. De variant met twee elektromotoren krijgt logischerwijs iets meer vermogen: 425 kW/578 pk.

Nu klinkt dat heel logisch allemaal, maar dat is het niet, want Geely communiceert dat Thunder 11,8 kW per kilogram produceert. Als je dat cijfer vermenigvuldigd met het gewicht van 75 kilogram, dan kom je uit op 885 kW/1.203 pk. Dit kan twee dingen betekenen: Geely geeft de Galaxy TT niet het maximale vermogen van Thunder mee. Of, en dat klinkt logischer, het 11,8 kW per kilogram is gemeten op enkel de elektromotor zonder alle andere elementen die in de behuizing gevouwen zijn. In dat geval zou de elektromotor zo'n 21 kilogram wegen. Dat is niet zwaar, maar ook zeker niet licht.

Die actieradius komt niet overeen

En dan is er nog iets, want ook de actieradius die Thunder zou halen komt niet overeen met de realiteit. Zoals gezegd zou de aandrijfunit goed zijn voor 730 kilometer op 60 kWh. Maar de Galaxy TT komt er met een accupakket van 63,8 kWh, alleen haalt die slechts 650 kilometer op de toch al riante CLTC-testcyclus. Dat valt enigszins te verklaren doordat EV's ook allerlei randapparatuur hebben die van stroom voorzien worden tijdens het rijden. Toch blijft het een relatief groot gat. Met alles in perspectief blijft het evengoed nog indrukwekkend dat Thunder vooral meer ruimte in de achterbak oplevert.

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