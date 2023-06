Geen bier voor Verstappen-fans GP Oostenrijk

Er zal geen bier voor de Verstappen-fans zijn aankomend weekend. Dit in verband met hun gedrag vorig jaar.

Blijkbaar is het een ding om tijdens een sportwedstrijd – die zich overdag afspeelt – alcohol te drinken. Dan koop je voor honderden euro’s een kaartje om plaats te kunnen nemen op een barak welke 100 meter van het asfalt is geplaatst. Vervolgens is het dan zaak jezelf te benevelen, waarschijnlijk om jezelf de illusie te geven dat je een goede deal hebt gedaan. Mensen verheugen zich hier kennelijk echt op!

Maar dit weekend zal het anders gaan verlopen. Er is namelijk een keiharde bom gelegd onder de GP van Oostenrijk 2023 door de organisatie van die race. Bier nuttigen op de tribunes is namelijk verboden dit weekend! Dat meldt De Telegraaf. In het voetbal zijn dit heel erg normale praktijken, maar F1 was altijd een keurige sport waarbij je gewoon lekker een biertje tijdens de race op de tribunes kon nuttigen.

Geen bier voor Verstappen-fans

In Oostenrijk was het altijd mogelijk om een lekker kruidige Zipfer – of wat ze daar ook tappen – te drinken tijdens het weekend, maar voor het aankomende weekend dus niet. Dat komt door gebeurtenissen van vorig jaar.

Toen waren er – tussen duizenden fans – een paar idioten die het leuk vonden om vrouwen onvriendelijk toe spreken en ongewenst gedrag te vertonen. Iets dat later bij de GP van Nederland ook het geval was. Daar waren er 20 gevallen van vrouwen die lastig gevallen werden door beschonken mannen. We zeggen bewust mannen, geen fans (die sinds 12 december 2021 ook Formule 1 kijken).

Fanzone mag nog wel

Om deze mensen keihard aan te pakken, hebben ze op het laatst de melding gedaan dat er geen bier op de stands mag zijn. Wel kan je bier krijgen in de zogenaamde fanzones. Daar is er namelijk voldoende personeel aanwezig om de eventuele raddraaiers in de gaten te houden.

Jezelf volgieten met Strohrum of een lading drank van thuis meenemen vlak voor de race heeft ook geen zin. Ze gaan namelijk controleren of je al beschonken bent en wat je in je tas hebt zitten. Oostenrijk is niet de eerste, ook in Spanje was men er klaar mee. Daar mocht je ook geen alcohol nuttigen op de tribunes.

