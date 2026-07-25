Geen geld voor een M3? Koop deze 700 pk 340i op Marktplaats

Waarom zou je een M3 kopen als je ook een 340i kunt bouwen die hem het leven compleet zuur maakt? Dat lijkt een beetje de gedachte achter deze F30. En als de specs kloppen, is dat nog goed gelukt ook. En het goede nieuws is natuurlijk: hij kan van jou zijn!

Een B58 die uit de hand liep

De B58 staat inmiddels bekend als een van de beste zescilinders die BMW de afgelopen jaren heeft gebouwd. Betrouwbaar, soepel en vooral enorm tuningsvriendelijk. Dat laatste hoef je de huidige eigenaar denk ik niet te vertellen.

De 3,0-liter zespitter kreeg onder meer een Pure800-turbo, aangepaste inlaat, grotere intercooler en een custom afstelling. Het resultaat is ongeveer 700 pk. Daarmee doet de xDrive-sedan 0 naar 100 in 3,2 seconden. Dat is nog op Euro 98. Gooi er E30 in en dat wordt zelfs 3,0 seconden. Nog indrukwekkender is de sprint van 100 naar 200 km/u: 6,24 seconden. Dat zijn echt serieuze cijfers... Ter vergelijking: een m3 van die generatie doet dat in 9.3 seconden.













Geen pk-project

700 pk is natuurlijk het eerste waar je oog op valt. Maar het vermogen is misschien niet eens het interessantste aan deze F30. De auto is namelijk niet opgebouwd volgens het bekende recept van "grote turbo erop en hopen dat het heel blijft".

De 340i kreeg ook een KW V2-schroefset, een M Performance Big Brake Kit, een gereviseerde automaat, tussenbak en differentieel én recent nieuwe remschijven, remblokken, draagarmen en wiellagers. Volgens de advertentie is bovendien preventief de oliefilterbehuizing vervangen en werd de olie iedere 10.000 kilometer ververst met Motul 300V.

Ook aan de binnenkant is er serieus werk verricht. Het interieur zit vol sappige M Performance-onderdelen, een alcantara-afwerking en Harman Kardon-audio. Verder zijn opties als een head-up display, schuifdakje, elektrisch verstelbare stoelen met memory functie, stoelverwarming, Surround View en adaptieve LED-verlichting aanwezig. Dus: het is niet alleen een projectauto, maar ook gewoon een rijk uitgeruste 3 Serie.







700 pk voor minder dan een M3

De vraagprijs bedraagt 36.995 euro. Dat is een flink bedrag voor een F30 met ruim 171.000 kilometer op de teller, maar een originele M3 of M4 met vergelijkbare prestaties koop je daar echt niet voor.

Natuurlijk koop je een auto als deze vooral op vertrouwen. Hoe netjes hij ook is opgebouwd, 700 pk blijft 700 pk. Maar als de advertentie klopt en als het onderhoud net zo serieus is genomen als de modificaties, dan is dit misschien wel een van de dikste sleepers die momenteel op Marktplaats staat.

Linkje vind je hierrrr.

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