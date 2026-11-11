Geen geld voor wegen en bruggen? Kabinet heeft een opmerkelijk idee

Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar het gaat niet zo goed met de Nederlandse infrastructuur. De wegen zijn slecht, de bruggen worden steeds gevaarlijker en er is geen budget om deze op te knappen. Daarom is het kabinet nu naar een nieuwe inkomstenbron aan het kijken. Jouw pensioen.

Je kan het bijna niet verzinnen, maar het kabinet wil pensioenfondsen en andere grote beleggers over de streep trekken om te investeren in de Nederlandse infrastructuur. Zo zouden projecten als de Lelylijn en het Zuidasdok toch door kunnen gaan, ook al is er volgens de overheidsbegroting geen geld voor.

Op 18 oktober trok het kabinet al een bedrag van 18 miljard euro uit om de wegen, bruggen en spoorlijnen op te knappen maar helaas. Dat was niet genoeg om alle ambities waar te maken. Dat betekent dat allerlei projecten eventjes mogen pauzeren. Gelukkig kunnen we wel bijna drie miljard missen om het binnenhof op te knappen.

Goed, het kabinet heeft dus meer geld nodig en pensioenfondsen beheren enorme vermogens en kunnen als institutionele belegger flinke bedragen investeren. Als je nu een Haags handje voor je ziet dat in de pensioenpot zit te graaien, geen zorgen. Pensioenfondsen zijn natuurlijk geen pinautomaat waar het kabinet gewoon even geld uit kan trekken. Ze moeten vooral aan hun eigen deelnemers denken. Als de investering niet voldoende oplevert of de risico's te groot zijn, heeft Den Haag gewoon pech.

Ambities zijn niet gratis

Er zijn natuurlijk een aantal projecten waar het kabinet de centjes goed voor kan gebruiken. Eén daarvan is het Zuidasdok in Amsterdam. Dit project zit namelijk al met een tekort van 1,15 tot 1,3 miljard euro en kan alleen doorgaan als er extra geld vrij komt. En dit geldt uiteraard ook van de Lelylijn, de treinverbinding tussen Lelystad en Groningen via Friesland. Het plan is al meerdere keren onderzocht, maar er is net als voor alle andere dingen gewoon geel geld voor.

Pensioenfondsen laten investeren zou dus uitkomst bieden, maar onder welke voorwaarden dat zou gebeuren is nog een raadsel. Wie krijgt welk rendement? Wie draait op voor eventuele tegenvallers die er ongetwijfeld gaan komen? En wat gebeurt er als een project opnieuw duurder uitvalt dan begroot? Dat zijn toch best belangrijke details als je als Mr. Monopoly met miljarden aan het smijten bent.

Niet alleen een geldprobleem

Maar het tekort aan budget is niet het enige probleem. Er is namelijk ook wat mis met de manier waarop deze projecten allemaal worden gepland. Minister Karremans en staatssecretaris Annet Bertram willen de besluitvorming daarom om gaan gooien. Er worden namelijk te veel projecten vooruitgeschoven en die plannen blijven vervolgens jarenlang in de kast liggen zonder dat er duidelijkheid komt of het hele idee ooit wel betaalbaar wordt.

De overheid wil daarom meer kijken naar het complete infrastructuurnetwerk, de lange termijn en het onderhoud. Eind volgend jaar moet duidelijker zijn hoe dit hele besluitvormingsproces wordt aangepast.

Het kabinet heeft dus een enorm lijstje met wensen, maar er is gewoon geen geld. Misschien kunnen we maar beter zelf in het weekend aan de wegen gaan werken.

Via: Vastgoedjournaal / Haarlems Dagblad

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