Geen Golf of Polo meer: Dit is de populairste importauto van Nederland

Hoewel augustus traditiegetrouw een rustige maand is voor de autohandel (de verkopen daalden met 3,8 procent) leveren de nieuwste cijfers van ImportRadar over augustus 2026 een paar zeer opmerkelijke verschuivingen op.

De Nederlandse koper van importauto’s laat de traditionele hatchbacks steeds vaker staan. Waar de Volkswagen Golf en Polo jarenlang oppermachtig waren, woedt er nu een keiharde strijd in het middensegment van SUV's. En daarin heeft Ford een gevoelige klap uitgedeeld aan de gevestigde orde uit Wolfsburg.

Middensegment SUV-oorlog

Jarenlang was de Volkswagen Tiguan de onbetwiste koning van de import, maar de Ford Kuga deelt nu een klap uit aan die concurrent. Nadat de Kuga in juli al de koppositie opeiste, pakt de Amerikaanse SUV ook in augustus overtuigend de nummer 1-positie als meest geïmporteerde auto van Nederland.

Er kwamen maar liefst 615 Kuga’s vanuit het buitenland naar hier, 26 procent meer dan in augustus 2025. Van de Tiguan kwamen er 516 exemplaren. De Tiguan staat op jaarbasis nog nipt voor met 5.865 geïmporteerde exemplaren (+46%), maar de Kuga zit hem op de hielen met 5.521 stuks (+44%). Het is een kwestie van tijd voordat de Tiguan van de troon is gestoten.

Duitse EV-dump zorgt voor stekkerrecord

De Kuga en Tiguan zijn (op dit moment) allebei nog niet als EV te krijgen. Toch gaat het in de stekkerhoek ook hard. Dat komt door Duitsland. Duitse zakelijke rijders die in 2022 en 2023 met de Umweltbonus een EV leasden, leveren hun auto’s nu na afloop van de contracten in. Omdat de prijzen voor gebruikte EV's in Duitsland fors zijn ingestort, dumpen onze oosterburen hun vloot op de Nederlandse markt.

Extra lekker voor de verkopers: volledig elektrische auto's met een bouwjaar van vóór 2025 mogen zonder BPM geïmporteerd worden. Daardoor ontstaat er een goudmijn voor de Nederlandse koper. Het EV-aandeel in de totale import pakte daardoor een recordhoogte van 11,9 procent. Ter vergelijking: dat was slechts 4 procent in augustus 2025. Over heel 2026 staat het EV-importvolume al 142 procent hoger dan vorig jaar!

Welke EV’s zijn het populairst?

Een aantal modellen stijgen bijzonder hard in de importcijfers. De opvallendste stijgers zijn de Polestar 2 (+364%), Volvo EX40/XC40 Recharge (+347%), Audi Q4 e-tron (+266%) en Volkswagen ID.4 (+196%). Natuurlijk blijft ook Tesla een belangrijke speler. De importgroei bedraagt 81 procent op jaarbasis, voornamelijk gedreven door de Model Y (+171%).

Daarnaast weten Chinese EV’s hun weg via de import naar de Nederlandse kenteken te vinden. BYD explodeert op jaarbasis in de importstatistieken van een bescheiden 112 naar maar liefst 1.652 auto's. In totaal trokken 2.790 EV’s naar Nederland, wat goed is voor een marktaandeel van 11,9 procent.

En andere brandstoffen?

Kijken we naar de brandstofverdeling, dan is het beeld overduidelijk: de Nederlander die voor een importauto gaat, wil een hybride. Met 11.675 auto's pakt de hybride de absolute meerderheid van de markt: 49,9 procent marktaandeel. Hierna volgt de conventionele benzineauto met 8.164 auto’s (34,9 procent). Na de EV’s zakt de dieselimportauto nog verder weg. Maar 710 auto’s zorgen voor een daling van 21 procent een aandeel van maar 3 procent.

Bron: Importradar

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