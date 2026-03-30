Geen grap: Duitsland beperkt benzineprijzen per 1 april

De benzineprijs die meerdere keren per dag verandert? Duitsland is daar nu helemaal klaar mee. Vanaf 1 april gelden er nieuwe regels voor tankstation en nee, dat is geen grap.

Prijs nog maar één keer omhoog

Vanaf 1 april mogen tankstations in Duitsland hun prijzen nog maar één keer per dag verhogen, en wel precies om 12:00 uur. Daarmee wil de overheid een einde maken aan de constante prijsschommelingen die automobilisten op z'n zachtst gezegd knettergek maken.

Verlagen van prijzen mag natuurlijk wel, maar wie de regels overtreedt en toch vaker verhoogt, kan rekenen op een sappige boete die kan oplopen tot 100.000 euro. Auw.

Waarom dit ineens nodig is

De aanleiding kun je natuurlijk wel raden. Door de geopolitieke spanningen en conflicten in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen flink opgelopen. In Duitsland tikken prijzen inmiddels regelmatig ruim boven de twee euro per liter aan, waarbij vooral diesel stevig in prijs is gestegen. Dat zorgt niet alleen voor frustratie bij automobilisten, maar ook voor politieke druk om in te grijpen.

Overheid wil meer controle

Naast de nieuwe prijsregel krijgt ook het Duitse kartelbureau meer bevoegdheden. De instantie moet beter kunnen controleren hoe prijzen tot stand komen en sneller kunnen ingrijpen bij verdachte stijgingen. Bedrijven in de olie- en brandstofsector zullen prijsverhogingen beter moeten kunnen onderbouwen. Daarmee wil de overheid voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de huidige situatie.

Kritiek blijft aanhouden

Zoals vaker bij dit soort maatregelen is niet iedereen overtuigd. Oppositiepartijen spreken van symboolpolitiek en vinden dat de regels weinig zullen veranderen aan de daadwerkelijke prijs aan de pomp.

Tegelijkertijd pleiten regionale bestuurders voor zwaardere ingrepen, zoals het tijdelijk schrappen van de CO2-belasting om brandstof echt goedkoper te maken. Maar net zoals in Australië ondernemen de Duitsers in ieder geval wel actie.