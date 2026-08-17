Geen grap: een oogdokter kocht de Ferrari Luce van 40 miljoen

Afgelopen weekend ging een wel erg speciale versie van de Ferrari Luce voor een uiterst schappelijke 40 miljoen dollar (34,5 miljoen euro) over het veilingblok. Degene die de auto kocht deed dit waarschijnlijk gedaan voor het belastingvoordeeltje dat eraan gekoppeld zit, want aan zijn ogen mankeert niets. We weten namelijk wie het is.

Naast dat we voor de verandering een keer hopen dat de koper van de witte Tailor Made Ferrari Luce hem als investering ziet en hem ergens in een luchtdichte en ondoorzichtige ballon in een klimaat gereguleerde garage opslaat, zou het best kunnen dat hij daadwerkelijk dagelijks gebruikt gaat worden. Voor de 87-jarige Dr. Herbert Wertheim zou het rondrijden in zijn Italiaanse verschijning een vaste stroom klanten met oogschade kunnen opleveren. De man is namelijk optometrist.

Het is natuurlijk te grappig dat juist een oogdokter, de persoon waar je iemand die een Luce mooi vindt heen stuurt, een van de lelijkste auto's uit de recente geschiedenis koopt. De kans was dan ook belachelijk klein, want er is waarschijnlijk maar een optometrist ter wereld die überhaupt zoveel cash heeft om neer te tellen voor een EV.

Rijk geworden met andere zaken

Dr. Herbie, zoals hij liefkozend genoemd schijnt te worden, heeft zijn fortuin namelijk niet te danken aan het rommelen aan oogballen. Hij zou zijn miljarden (ja, hij is miljardair) verdiend hebben met handelen op de beurs. Volgens Forbes is de man dan ook 'de beste belegger waar je nog nooit van hebt gehoord'.

Vroeg in z'n carrière vond Herbie dat UV-schade beperkt kon worden door een bepaalde tint aan lenzen toe te voegen. Hij begon met het produceren van de tint en lenzen onder zijn bedrijf Brain Power Inc, waarvan hij de winst in de beurs pompte. Vijftig jaar later levert dat een aanzienlijke bankrekening en genoeg financieel inzicht op dat het aanschaffen van een Luce aantrekkelijk wordt.

Oog voor kansen

Het is overigens niet de eerste keer dat Herbert profiteert van een financieel voordeel dat Ferrari hem via een veiling biedt. Vorig jaar was hij ook de koper van de Ferrari Daytona SP3 van 26 miljoen dollar. Ook die werd geveild voor het goede doel, waardoor een deel van het bedrag dus belastingaftrekbaar is. Daarbij is het voor Herbert waarschijnlijk financieel niet onprettig dat de SP3 in rap tempo in waarde aan het stijgen is.

Kortom, de man weet hoe hij zijn geld moet uitgeven aan speciale auto's en er ook nog een financieel beter van te worden. Misschien ziet hij iets in de Luce dat wij nog niet gezien hebben.

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