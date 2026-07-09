EA sloopt Need for Speed

Er zijn zekerheden in het leven. Belasting betalen. Dat je altijd net in de verkeerde rij bij de supermarkt staat. En dat GTA 6 straks alles en iedereen compleet gaat slopen qua verkoopcijfers.

GTA is het bewijs dat er ongelofelijk veel geld te verdienen valt binnen de gameindustrie. Maar niet elke titel is goud waard. Hoeveel nostalgie wij autoliefhebbers er ook aan hangen. Ik heb het over Need for Speed.

Wie is er niet mee groot geworden? Maar de kans dat we binnenkort een nieuwe Need for Speed krijgen is ongeveer net zo groot als een filevrije vrijdagmiddag in de Randstad. De boodschap is helaas hard

EA trekt de stekker er stilletjes uit

Vandaag is de lancering van Assassin's Creed Black Flag Resynced. Een heruitgave van een populaire game uit 2013. Er is veel enthousiasme voor deze game, dus waarom doet EA Games geen heruitgave van Need For Speed? Denk aan Underground in een nieuw jasje, of Most Wanted. Niet die suffe titel uit 2012, maar het origineel uit 2005. Helaas zit dat er allemaal niet in.

Criterion Games, de studio achter onder meer Need for Speed Unbound, is namelijk officieel iets anders geworden: een “Battlefield Studio”. Volgens EA-topvrouw Rebecka Coutaz is studio volledig gefocust op deze shooter, aldus IGN . Vrij vertaald: vergeet Need for Speed. Vergeet Burnout. Vergeet alles wat deze club ooit groot maakte.

Dat is best pijnlijk. Dit is namelijk dezelfde studio die ons Burnout gaf en die met Hot Pursuit in 2010 Need for Speed weer relevant maakte.

Alles voor het grote geld

Het ironische is dat EA dit doet om vol in te zetten op Battlefield 6. De game had een prima start, maar verloor daarna een hoop spelers door discutabele keuzes rondom updates en support.

Door nog meer studio’s op Battlefield te zetten hoopt EA de game een lange, succesvolle adem te geven. Daarmee is er geen ruimte voor een nieuwe Need for Speed. Aandeelhouders moeten tevreden gehouden worden.

Arcade racers sterven langzaam uit

Need for Speed was misschien niet meer de onbetwiste koning van het genre, maar het was wel een van de laatste grote arcade racers met een eigen smoel. Natuurlijk zijn er nog arcade racers zoals Forza Horizon en Mario Kart. Maar dat is geen Need for Speed.

Zonde. Want juist dat segment zorgde vroeger voor karakter. Voor games die niet perfect waren, maar wel leuk.

Later deze zomer viert Fast & Furious het 25-jarige bestaan van de film uit 2001 met een heruitgave in de bioscoop. Dus hup, laten we dat nostalgische segment aanslingeren door massaal bioscooptickets te kopen. Dan gaat EA Games hopelijk ook weer een nieuwe Need for Speed Underground maken. Toch?

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