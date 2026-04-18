Geen plannen voor de meivakantie? Dit zijn de leukste auto-uitjes

De meivakantie komt eraan. Voor de één betekent dat lekker een weekje weg, voor de ander vooral wat extra vrije dagen tussendoor. Hoe dan ook: het is het perfecte moment om even wat leuke auto-gerelateerde dingen te doen.

En laten we eerlijk zijn: als autoliefhebber ga je liever op pad richting een circuit of meeting dan dat je doelloos op de bank hangt. Toch? Goed nieuws, want er is genoeg te beleven. Nederland, Duitsland, België, overal is er wat te doen.

Dus hierbij: een rondje langs leuke auto-uitjes voor de meivakantie. Nederland, België, Duitsland… en alles ertussenin. You're welcome!



Sturen jullie een foto door?

Evenementen

Datum Evenement Locatie Type Kosten 25-26 april Nürburgring Drift Cup Nürburgring Drift event Vanaf €25,00 25-26 april Ultrace Germany Düsseldorf tuning / show / stance €25 – €40 (afhankelijk van ticket) 26 april Japfest Circuit Zolder (België) JDM-meeting + track + show €20 – €30 1 mei Internationalen Club Day der Porschefreunde Dinslaken Grote Porsche-meet Gratis / kleine entree 3 mei Cars & Coffee XL ’t AMSTERDAMMERTJE, Almere Meeting - Alleen auto's van 25 jaar of ouder Gratis / kleine entree 3 mei American Sunday Circuit Zandvoort Event €27,50 – €32,50 3 mei Haspengouw Tour Sint-Truiden Tour €569 – €665

Musea

Datum Museum Locatie Kosten Extra info di–zo Louwman Museum Den Haag ± €19 Klassiekers + historie di–zo DAF Museum Eindhoven ± €12 Nederlands erfgoed weekend Metropole Museum Druten ± €15 Klassiekers / exoten wisselend Automuseum Schagen Schagen Gratis Klein / lokaal dagelijks Autoworld Brussel (België) ± €15 Grote collectie beperkt Mahymobiles Leuze-en-Hainaut (België) ± €10 Oldtimers di–zo Mercedes-Benz Museum Stuttgart (Duitsland) ± €16 Merk + historie di–zo Porsche Museum Stuttgart (Duitsland) ± €12 Sportwagens dagelijks BMW Museum München (Duitsland) ± €10 Auto + motor



