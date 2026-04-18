Geen plannen voor de meivakantie? Dit zijn de leukste auto-uitjes

De meivakantie komt eraan. Voor de één betekent dat lekker een weekje weg, voor de ander vooral wat extra vrije dagen tussendoor. Hoe dan ook: het is het perfecte moment om even wat leuke auto-gerelateerde dingen te doen.

En laten we eerlijk zijn: als autoliefhebber ga je liever op pad richting een circuit of meeting dan dat je doelloos op de bank hangt. Toch? Goed nieuws, want er is genoeg te beleven. Nederland, Duitsland, België, overal is er wat te doen.

Dus hierbij: een rondje langs leuke auto-uitjes voor de meivakantie. Nederland, België, Duitsland… en alles ertussenin. You're welcome!

Sturen jullie een foto door?

Evenementen

Datum

Evenement

Locatie

Type

Kosten

25-26 april

Nürburgring Drift Cup

Nürburgring

Drift event

Vanaf €25,00

25-26 april

Ultrace Germany

Düsseldorf

tuning / show / stance

€25 – €40 (afhankelijk van ticket)

26 april

Japfest

Circuit Zolder (België)

JDM-meeting + track + show

€20 – €30

1 mei

Internationalen Club Day der Porschefreunde

Dinslaken

Grote Porsche-meet

Gratis / kleine entree

3 mei

Cars & Coffee XL

’t AMSTERDAMMERTJE, Almere

Meeting - Alleen auto's van 25 jaar of ouder

Gratis / kleine entree

3 mei

American Sunday

Circuit Zandvoort

Event

€27,50 – €32,50

3 mei

Haspengouw Tour

Sint-Truiden

Tour

€569 – €665

Musea

Datum

Museum

Locatie

Kosten

Extra info

di–zo

Louwman Museum

Den Haag

± €19

Klassiekers + historie

di–zo

DAF Museum

Eindhoven

± €12

Nederlands erfgoed

weekend

Metropole Museum

Druten

± €15

Klassiekers / exoten

wisselend

Automuseum Schagen

Schagen

Gratis

Klein / lokaal

dagelijks

Autoworld

Brussel (België)

± €15

Grote collectie

beperkt

Mahymobiles

Leuze-en-Hainaut (België)

± €10

Oldtimers

di–zo

Mercedes-Benz Museum

Stuttgart (Duitsland)

± €16

Merk + historie

di–zo

Porsche Museum

Stuttgart (Duitsland)

± €12

Sportwagens

dagelijks

BMW Museum

München (Duitsland)

± €10

Auto + motor


