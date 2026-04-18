Geen plannen voor de meivakantie? Dit zijn de leukste auto-uitjes
De meivakantie komt eraan. Voor de één betekent dat lekker een weekje weg, voor de ander vooral wat extra vrije dagen tussendoor. Hoe dan ook: het is het perfecte moment om even wat leuke auto-gerelateerde dingen te doen.
En laten we eerlijk zijn: als autoliefhebber ga je liever op pad richting een circuit of meeting dan dat je doelloos op de bank hangt. Toch? Goed nieuws, want er is genoeg te beleven. Nederland, Duitsland, België, overal is er wat te doen.
Dus hierbij: een rondje langs leuke auto-uitjes voor de meivakantie. Nederland, België, Duitsland… en alles ertussenin. You're welcome!
Evenementen
Datum
Evenement
Locatie
Type
Kosten
25-26 april
Nürburgring Drift Cup
Nürburgring
Drift event
Vanaf €25,00
25-26 april
Ultrace Germany
Düsseldorf
tuning / show / stance
€25 – €40 (afhankelijk van ticket)
26 april
Japfest
Circuit Zolder (België)
JDM-meeting + track + show
€20 – €30
1 mei
Internationalen Club Day der Porschefreunde
Dinslaken
Grote Porsche-meet
Gratis / kleine entree
3 mei
Cars & Coffee XL
’t AMSTERDAMMERTJE, Almere
Meeting - Alleen auto's van 25 jaar of ouder
Gratis / kleine entree
3 mei
American Sunday
Circuit Zandvoort
Event
€27,50 – €32,50
3 mei
Haspengouw Tour
Sint-Truiden
Tour
€569 – €665
Musea
Datum
Museum
Locatie
Kosten
Extra info
di–zo
Louwman Museum
Den Haag
± €19
Klassiekers + historie
di–zo
DAF Museum
Eindhoven
± €12
Nederlands erfgoed
weekend
Metropole Museum
Druten
± €15
Klassiekers / exoten
wisselend
Automuseum Schagen
Schagen
Gratis
Klein / lokaal
dagelijks
Autoworld
Brussel (België)
± €15
Grote collectie
beperkt
Mahymobiles
Leuze-en-Hainaut (België)
± €10
Oldtimers
di–zo
Mercedes-Benz Museum
Stuttgart (Duitsland)
± €16
Merk + historie
di–zo
Porsche Museum
Stuttgart (Duitsland)
± €12
Sportwagens
dagelijks
BMW Museum
München (Duitsland)
± €10
Auto + motor