Politie kiest voor lekker weer en auto's zonder stekker

We houden hier op Autoblog graag voor jullie bij waar de Nederlandse politie in rijdt. Zo hebben we jullie uitgebreid uitgelegd waarom de Politie de Audi dumpt voor een Mercedes, of de Skoda Enyaq, de Ford Kuga of de BMW X1 de betere politieauto is en Wouter zocht uit waarom de politie eigenlijk kiest voor elektrisch rijden.

Alleen is dat niet overal zo. Er is een gemeente in Nederland waar er niet is gekozen voor een elektrische auto. Daar tanken ze nog gewoon peut in de politieauto's. Ik geef toe, het is wel een bijzondere gemeente binnen ons koninkrijk, maar als je foto's van de betreffende auto's bekijkt, dan is het enige wat afwijkt de nummerplaat.

Dit laatste komt overigens omdat Bonaire dan wel een bijzondere gemeente is van Nederland, maar geen onderdeel van de Europese Unie. Daarnaast heeft het eiland een eigen systeem voor de motorrijtuigenbelasting en is de invoer van auto's uit het buitenland door het eiland zelf geregeld, maar dat terzijde.

Hybride

Bonaire is wel gewoon onderdeel van het Koninkrijk, dus vandaar dat de uitmonstering van de auto gewoon hetzelfde is als in Nederland. Toch wel een bijzonder zicht met die andere kentekenplaat. Met de keuze van de Toyota RAV4 heeft de politie van Bonaire natuurlijk wel gewoon de beschikking over een hybride voertuig, en ja daar KAN natuurlijk ook een stekker aan. Maar de auto is niet volledig elektrisch.

Elektrisch rijden is overigens wel in opkomst op Bonaire en met de oppervlakte van het eiland heb je ook al snel genoeg actieradius. Maar voor nu rijdt de popo dus nog op brandstof.

© Korps Politie Caribisch Nederland

Overigens hebben de politiemannen en vrouwen op Bonaire ook nog de beschikking over een Hyundai Tucson, zo leren we op Instagram. Een jaar of twee geleden is die overigens al gearriveerd, maar we willen jullie de reel van de inzegening van de auto door de plaatselijk pastoor niet onthouden.

Dus voor wie lekker op vakantie gaat naar Bonaire, als je jezelf niet netjes gedraagt en je door de politie langs de kant wordt gezet: geen stekkerbakken, geen Nederlands kenteken, maar wel een Nederlands uniform en een Nederlandse livery! Voel je gewoon lekker thuis.

Header foto via Facebook Léon Strijk