Geen zin in Pasen? Dit zijn 25+ alternatieven voor autoliefhebbers!
Afhankelijk van hoe leuk je (schoon)familie is, kan Pasen een enorm leuke tijd zijn. Het is ook een moment om er lekker op uit te gaan terwijl anderen in een keurig blousje een rood geverfd, te hard gekookt ei pellen. Als autoliefhebber heb je keuze te over wat betreft evenementen en andere activiteiten die je kunt bezoeken of waaraan je deelnemen.
Ik heb daarom een rondje op het internet gemaakt in de zoektocht naar wat mogelijke uitstapjes. Vooruit, ome GPT hielp ook mee, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan kriskras door het land en gaan zelfs de grens over voor een aantal uitstapjes voor autoliefhebbers tijdens dit paasweekend. Stuur je als bedankje een foto naar ons op?
Mocht je graag naar een auto-evenement gaan maar heb je dit weekend geen tijd? Kijk in onze auto-evenementenkalender van 2026 om je volgende uitje alvast te plannen!
Auto-evenementen Pasen 2026
Datum
Evenement
Locatie
Type
Kosten
Extra info
4 april
Show ’N Shine Paaseditie
Zoutleeuw (BE)
Meeting / show
€5 (auto + 2 pers)
Automeeting bij een cafetaria
4 april
Modelautobeurs Joure
Joure (NL)
Beurs
n.b.
Modelauto’s en miniaturen
4 april
Saturday Night Cruise
Den Haag (NL)
Meeting
€8 (niet-leden)
Amerikaanse auto’s
4 april
40 jaar Peugeot 205 Cabrio
Buren (NL)
Jubileum / meeting
Gratis
Onderdelenmarkt + unieke exemplaren
5 april
Nenu Oldtimervrienden Paasrit
Destelbergen (BE)
Toertocht
€55 p.p.
Incl. ontbijt, BBQ en oldtimercollectiebezoek
5 april
Esplanade Classic & Exclusive Cars
Ieper (BE)
Meeting
n.b.
Oldtimers & exclusieve auto’s
5 & 6 april
Noord-Hollands Oldtimerfestival
Hem/Venhuizen (NL)
Beurs
€14, kinderen gratis
10 hallen + 1.000 pk-hal
6 april
Peugeot Club Nederland rit
Achterhoek (NL)
Toertocht
€28
Regio De Graafschap
Zelf rijden (trackdays & vrij rijden)
Datum
Circuit
Activiteit
Kosten
Extra info
5 april
Assen
Vrij rijden (RSZ)
€47,50 (20 min)
6 april
Zandvoort
Vrij rijden (RSZ)
€47,50 – €49,99
Ochtend- en avondsessie tegen laagtarief.
4-6 april
Nürburgring Nordschleife
Touristenfahrten
€35 per ronde
GP-Strecke ook geopend
6 april
Hockenheimring
Vrij rijden
€55 (15 min)
4 april
Spa-Francorchamps
Vrij rijden
€389 (2 uur)
6 april
Spa-Francorchamps
Vrij rijden
€299 (2 uur)
Races bezoeken
Datum
Evenement
Locatie
Kosten
Extra info
4 april
DNRT Paasraces
Zandvoort (NL)
Parkeren €18
Toegang meestal gratis
6 april
Raceway Venray Paasraces
Venray (NL)
€20
Incl. tribune
4-5 april
Circuit Zolder races
Zolder (BE)
Gratis
Terlaemen Cups
4 april
2CV & C1 races
Zolder (BE)
Gratis
5 april
BGDC races
Zolder (BE)
Gratis
Van Clio tot Audi R8
Automuseum bezoeken
Datum (Pasen)
Museum
Locatie
Type
Kosten
Extra info
4-6 april
Louwman Museum
Den Haag (NL)
Automuseum
± €19
Grootste privécollectie, normaal di-zo open
4-6 april
Autoworld
Brussel (BE)
Nationaal automuseum
± €15
300+ voertuigen, weekend open
4-6 april
Mercedes-Benz Museum
Stuttgart (DE)
Merk-museum
± €16
9 verdiepingen, 160+ voertuigen
4-6 april
BMW Museum
München (DE)
Merk-museum
± €10
Combineer met fabriekstour
4-6 april
Porsche Museum
Stuttgart (DE)
Sportwagenmuseum
± €12
Moderne opzet + iconische modellen
4-6 april
Autostadt Volkswagen
Wolfsburg (DE)
Experience + museum
± €20
Groot complex met meerdere merken
4-6 april
Automuseum Prototyp
Hamburg (DE)
Klassiekers / race
± €10
Focus op Porsche & racehistorie
4-6 april
Trabi Museum
Berlijn (DE)
Themamuseum
± €9
DDR-auto’s en historie