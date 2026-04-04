Geen zin in Pasen? Dit zijn 25+ alternatieven voor autoliefhebbers!

Afhankelijk van hoe leuk je (schoon)familie is, kan Pasen een enorm leuke tijd zijn. Het is ook een moment om er lekker op uit te gaan terwijl anderen in een keurig blousje een rood geverfd, te hard gekookt ei pellen. Als autoliefhebber heb je keuze te over wat betreft evenementen en andere activiteiten die je kunt bezoeken of waaraan je deelnemen.

Ik heb daarom een rondje op het internet gemaakt in de zoektocht naar wat mogelijke uitstapjes. Vooruit, ome GPT hielp ook mee, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan kriskras door het land en gaan zelfs de grens over voor een aantal uitstapjes voor autoliefhebbers tijdens dit paasweekend. Stuur je als bedankje een foto naar ons op?

Mocht je graag naar een auto-evenement gaan maar heb je dit weekend geen tijd? Kijk in onze auto-evenementenkalender van 2026 om je volgende uitje alvast te plannen!

Auto-evenementen Pasen 2026

Datum Evenement Locatie Type Kosten Extra info 4 april Show ’N Shine Paaseditie Zoutleeuw (BE) Meeting / show €5 (auto + 2 pers) Automeeting bij een cafetaria 4 april Modelautobeurs Joure Joure (NL) Beurs n.b. Modelauto’s en miniaturen 4 april Saturday Night Cruise Den Haag (NL) Meeting €8 (niet-leden) Amerikaanse auto’s 4 april 40 jaar Peugeot 205 Cabrio Buren (NL) Jubileum / meeting Gratis Onderdelenmarkt + unieke exemplaren 5 april Nenu Oldtimervrienden Paasrit Destelbergen (BE) Toertocht €55 p.p. Incl. ontbijt, BBQ en oldtimercollectiebezoek 5 april Esplanade Classic & Exclusive Cars Ieper (BE) Meeting n.b. Oldtimers & exclusieve auto’s 5 & 6 april Noord-Hollands Oldtimerfestival Hem/Venhuizen (NL) Beurs €14, kinderen gratis 10 hallen + 1.000 pk-hal 6 april Peugeot Club Nederland rit Achterhoek (NL) Toertocht €28 Regio De Graafschap

© Foto: larsmolema12345

Zelf rijden (trackdays & vrij rijden)

Datum Circuit Activiteit Kosten Extra info 5 april Assen Vrij rijden (RSZ) €47,50 (20 min)

6 april Zandvoort Vrij rijden (RSZ) €47,50 – €49,99

(20 min) Ochtend- en avondsessie tegen laagtarief. 4-6 april Nürburgring Nordschleife Touristenfahrten €35 per ronde GP-Strecke ook geopend 6 april Hockenheimring Vrij rijden €55 (15 min)

4 april Spa-Francorchamps Vrij rijden €389 (2 uur)

6 april Spa-Francorchamps Vrij rijden €299 (2 uur)



© Foto: redactie-6

Races bezoeken

Datum Evenement Locatie Kosten Extra info 4 april DNRT Paasraces Zandvoort (NL) Parkeren €18 Toegang meestal gratis 6 april Raceway Venray Paasraces Venray (NL) €20 Incl. tribune 4-5 april Circuit Zolder races Zolder (BE) Gratis Terlaemen Cups 4 april 2CV & C1 races Zolder (BE) Gratis

5 april BGDC races Zolder (BE) Gratis Van Clio tot Audi R8

Automuseum bezoeken

Datum (Pasen) Museum Locatie Type Kosten Extra info 4-6 april Louwman Museum Den Haag (NL) Automuseum ± €19 Grootste privécollectie, normaal di-zo open 4-6 april Autoworld Brussel (BE) Nationaal automuseum ± €15 300+ voertuigen, weekend open 4-6 april Mercedes-Benz Museum Stuttgart (DE) Merk-museum ± €16 9 verdiepingen, 160+ voertuigen 4-6 april BMW Museum München (DE) Merk-museum ± €10 Combineer met fabriekstour 4-6 april Porsche Museum Stuttgart (DE) Sportwagenmuseum ± €12 Moderne opzet + iconische modellen 4-6 april Autostadt Volkswagen Wolfsburg (DE) Experience + museum ± €20 Groot complex met meerdere merken 4-6 april Automuseum Prototyp Hamburg (DE) Klassiekers / race ± €10 Focus op Porsche & racehistorie 4-6 april Trabi Museum Berlijn (DE) Themamuseum ± €9 DDR-auto’s en historie