Spot uploaden
Praat mee!
Redacteur Autoblog
Geen zin in Pasen? Dit zijn 25+ alternatieven voor autoliefhebbers!

Afhankelijk van hoe leuk je (schoon)familie is, kan Pasen een enorm leuke tijd zijn. Het is ook een moment om er lekker op uit te gaan terwijl anderen in een keurig blousje een rood geverfd, te hard gekookt ei pellen. Als autoliefhebber heb je keuze te over wat betreft evenementen en andere activiteiten die je kunt bezoeken of waaraan je deelnemen. 

Ik heb daarom een rondje op het internet gemaakt in de zoektocht naar wat mogelijke uitstapjes. Vooruit, ome GPT hielp ook mee, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan kriskras door het land en gaan zelfs de grens over voor een aantal uitstapjes voor autoliefhebbers tijdens dit paasweekend. Stuur je als bedankje een foto naar ons op? 

Mocht je graag naar een auto-evenement gaan maar heb je dit weekend geen tijd? Kijk in onze auto-evenementenkalender van 2026 om je volgende uitje alvast te plannen!

Auto-evenementen Pasen 2026

Datum

Evenement

Locatie

Type

Kosten

Extra info

4 april

Show ’N Shine Paaseditie

Zoutleeuw (BE)

Meeting / show

€5 (auto + 2 pers)

Automeeting bij een cafetaria

4 april

Modelautobeurs Joure

Joure (NL)

Beurs

n.b.

Modelauto’s en miniaturen

4 april

Saturday Night Cruise

Den Haag (NL)

Meeting

€8 (niet-leden)

Amerikaanse auto’s

4 april

40 jaar Peugeot 205 Cabrio

Buren (NL)

Jubileum / meeting

Gratis

Onderdelenmarkt + unieke exemplaren

5 april

Nenu Oldtimervrienden Paasrit

Destelbergen (BE)

Toertocht

€55 p.p.

Incl. ontbijt, BBQ en oldtimercollectiebezoek

5 april

Esplanade Classic & Exclusive Cars

Ieper (BE)

Meeting

n.b.

Oldtimers & exclusieve auto’s

5 & 6 april

Noord-Hollands Oldtimerfestival

Hem/Venhuizen (NL)

Beurs

€14, kinderen gratis

10 hallen + 1.000 pk-hal

6 april

Peugeot Club Nederland rit

Achterhoek (NL)

Toertocht

€28

Regio De Graafschap

Peugeot 205 Accent spot© Foto: larsmolema12345

Zelf rijden (trackdays & vrij rijden)

Datum

Circuit

Activiteit

Kosten

Extra info

5 april

Assen

Vrij rijden (RSZ)

€47,50 (20 min)


6 april

Zandvoort

Vrij rijden (RSZ)

€47,50 – €49,99
(20 min)

Ochtend- en avondsessie tegen laagtarief.

4-6 april

Nürburgring Nordschleife

Touristenfahrten

€35 per ronde

GP-Strecke ook geopend

6 april

Hockenheimring

Vrij rijden

€55 (15 min)


4 april

Spa-Francorchamps

Vrij rijden

€389 (2 uur)


6 april

Spa-Francorchamps

Vrij rijden

€299 (2 uur)


Porsche 911 Carrera Zandvoort Vrij Rijden© Foto: redactie-6

Races bezoeken

Datum

Evenement

Locatie

Kosten

Extra info

4 april

DNRT Paasraces

Zandvoort (NL)

Parkeren €18

Toegang meestal gratis

6 april

Raceway Venray Paasraces

Venray (NL)

€20

Incl. tribune

4-5 april

Circuit Zolder races

Zolder (BE)

Gratis

Terlaemen Cups

4 april

2CV & C1 races

Zolder (BE)

Gratis


5 april

BGDC races

Zolder (BE)

Gratis

Van Clio tot Audi R8

bmw-3-serie-autoblognl-junkyard-race-jagermeister

Automuseum bezoeken

Datum (Pasen)

Museum

Locatie

Type

Kosten

Extra info

4-6 april

Louwman Museum

Den Haag (NL)

Automuseum

± €19

Grootste privécollectie, normaal di-zo open

4-6 april

Autoworld

Brussel (BE)

Nationaal automuseum

± €15

300+ voertuigen, weekend open

4-6 april

Mercedes-Benz Museum

Stuttgart (DE)

Merk-museum

± €16

9 verdiepingen, 160+ voertuigen

4-6 april

BMW Museum

München (DE)

Merk-museum

± €10

Combineer met fabriekstour

4-6 april

Porsche Museum

Stuttgart (DE)

Sportwagenmuseum

± €12

Moderne opzet + iconische modellen

4-6 april

Autostadt Volkswagen

Wolfsburg (DE)

Experience + museum

± €20

Groot complex met meerdere merken

4-6 april

Automuseum Prototyp

Hamburg (DE)

Klassiekers / race

± €10

Focus op Porsche & racehistorie

4-6 april

Trabi Museum

Berlijn (DE)

Themamuseum

± €9

DDR-auto’s en historie

mercedes-museum-muur-raceautos© Foto: pieterschmitz

Video

