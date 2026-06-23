Gefacelifte Audi A3, RS3 en S3 krijgen nog een update: dit verandert er!

Hoewel de huidige generatie van de Audi A3 al een tijdje meeloopt en onlangs al een facelift kreeg, voeren de makers nu nog een update door. De focus ligt vooral op schermen, autonome rijhulpjes en – belangrijk voor Nederland – verbeterd cijfer voor de plug-in hybride .

Meer trekgewicht voor de e-hybrid

In Nederland draait het bij de A3 in grote mate om de plug-in hybrides. Audi heeft de A3 e-hybrid een upgrade gegeven op het gebied van trekgewicht. De hatchback mag nu 1.700 kilogram, 300 kilogram meer dan voorheen. Je kunt nog altijd kiezen uit 204 of 272 pk en de elektrische range is de nog altijd serieuze 134 kilometer. Je kunt nu ook DC-snelladen, waarmee de batterij in een half uurtje weer vol zit.

RS3 en S3 nog beter herkenbaar

De sportiefste uitvoeringen van de Audi A3 waren al niet moeilijk te onderscheiden van het basismodel, maar er miste blijkbaar nog iets. De RS3- en S3-modelemblemen keren namelijk weer terug in de grille, in plaats van alleen op de achterklep. Dat vinden ze vast leuk bij de McDonalds-meeting.

Interieuraanpassingen

Stap je in de vernieuwde A3, dan kijk je tegen een compleet nieuwe cockpitindeling aan. Audi neemt afscheid van de losse displays en kiest voor een gebogen paneel. Dit bestaat uit de 11,9 inch Audi virtual cockpit (het instrumentarium) en het 12,8 inch MMI panoramadscherm. Het dashboard is breder uitgesneden en maakt gebruik van materialen zoals koolstofvezel of Dinamica-microvezel.

Fijner zijn de aanpassingen aan het stuur. Alle sturen krijgen vanaf nu weer en fysiek scrollwieltje en geen glanzende touchvlakken. Daarnaast laadt je smartphone in de middentunnel nu draadloos op met 25 watt.

Adaptieve cruise control op de Autobahn

Audi gooit de optielijst voor rijhulpsystemen op de schop en introduceert drie niveaus: Tech, Tech plus en Tech pro. Het eerste pakket zit er bij ons in Nederland standaard op. Een van de meest opvallende nieuwe systemen heet ‘Adaptive Cruise Assist Plus’. Met dit rijhulpje kun je tot wel 210 km/u de adaptieve cruise control gebruiken mét actieve rijstrookbegeleiding. Slinger de richtingaanwijzer aan en de A3 kiest zelf een moment van rijstrook te wisselen.

Wanneer de wegmarkeringen om de rijstroken aan te geven verdwijnen door slijtage, werkt dit systeem nog steeds. Dat komt door iets dat zwermdata heet. De auto gebruikt online data van andere voertuigen en weet daardoor wat de meest gebruikelijke weg is. Dit is de eerste drie jaar gratis, daarna moet je hiervoor bijbetalen via een abonnement.

'Trained parking' en achteruitrijhulp

Voor wie parkeren in krappe Nederlandse parkeergarages of smalle straatjes een drama vindt, levert Audi een paar opties op de hogere Tech-pakketten. Zo kun je je oprit een keertje voordoen aan de A3 die dit vervolgens opslaat. Daarna parkeert de auto zichzelf voortaan volautomatisch in en uit. Dit noemt Audi ‘trained parking’.

Ben je een smalle doodlopende straat ingereden? De auto onthoudt de laatste 50 meter die je vooruit hebt gereden en stuurt zichzelf autonoom exact via hetzelfde traject in zijn achteruit weer terug.

Wanneer komt de vernieuwde A3 naar Nederland?

De gewone A3 blijft trouwens gewoon te koop als Sportback, Limousine en verhoogde Allstreet. Wil je er een samenstellen met de bovenstaande aanpassingen, dan kun je vanaf 2 juli dit jaar aan de slag in de Nederlandse configurator. Op die dag worden ook de nieuwe prijzen vrijgegeven.