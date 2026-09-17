Het is nu al klaar voor een hybride supercar met potentie

Soms heb je een geweldig idee en gaat het mis tijdens vele fases van de uitvoering. Het overkwam McLaren met de Artura, op papier een baanbrekende nieuwe junior voor het merk. Het is geen megasucces en dat lijkt het ook niet meer te gaan worden: al vrij snel wordt de stekker eruit getrokken volgens interne bronnen.

Op papier was de junior-McLaren een goed idee. Het merk begon met de 12C, dat werd de 650S. Daar precies onder paste de 570S, een auto op grotendeels dezelfde basis maar dan met iets minder pk en een lager prijskaartje. De 570S en de nog goedkopere 540C (waar het getal altijd staat voor hoe veel pk hij had) werden goed ontvangen, ook door kopers. Zelfs de 600LT als een soort junior-675LT was een hit. Kortom: de junior van McLaren, die is echt wel belangrijk.

Artura

McLaren ging bijzonder doen met hun junior toen ze in 2021 de Artura presenteerden. Een auto die op papier best bijzonder werd. Voor het eerst in een seriemodel had de Artura geen 3.8 of 4.0 liter grote V8, maar een 3.0 liter grote V6. Die zat met 585 pk al boven de 570S, maar werd ook nog eens gekoppeld aan een hybride unit om voor een totaalplaatje van 680 pk te zorgen. Niet gek en ook gevaarlijk dicht bij de 720S. De Artura moest dankzij allerlei nieuwe innovaties, zoals deze V6 en een nieuwe carbon monocoque, echt een soort frisse start worden.

Fris was de start zeker, maar foutloos zeker niet. Deels vanwege McLaren, deels vanwege dingen die toch wel vrij lullig waren. Denk aan het chiptekort van 2021, waar de Artura middenin viel. Dat zorgde ervoor dat de Artura uitgesteld werd tot het einde van 2022 met de meeste exemplaren geleverd vanaf 2023. Al tijdens de eerste rijtesten werden er wel eens kleine kwaliteitsissues gevonden, tot redelijk forse kwaliteitsissues die zelfs een terugroepactie opleverden. Het momentum dat McLaren had kunnen pakken met de Artura ten opzichte van Ferrari verloren ze ook toen die laatste met de 296 kwam, die met zijn 830 pk ook nog eens de Artura flink aftroefde.

Het heeft als resultaat dat we de Artura gewoon te vaak vergeten. Hij kampt met het probleem wat McLaren al zo lang heeft: het moet een emotionele keuze zijn. Dat is de Artura gewoon niet echt. Het wordt niet snel een verzamelobject, het product heeft nadelen en er zijn betere alternatieven: het voelt een beetje als de juiste auto op het verkeerde moment. Al kunnen we ook even niet bedenken welk moment dan beter is.

Einde?

Het levert op dat McLaren af stevent op een vrij abrupt einde van de Artura als we Automotive News mogen geloven. Op basis van interne bronnen berichten zij over het einde van de Artura vanaf 2028. Nou is zes jaar op zich een redelijke periode voor een supercar, maar vergeet niet dat het op zijn meest vijf-en-een-half jaar is geweest en dat de 720S/750S nu al in zijn achtste jaar zit. Bovendien heeft McLaren behalve de Spyder nooit iets extra's gedaan met de Artura: geen LT-variant, geen facelift, niks. Het is gewoon een wat vergeetbare supercar en dan moet je soms je verlies innen.

Opvolger

Bovendien lijkt het erop dat de McLaren Artura overbodig wordt in de nieuwe strategie van het merk. McLaren plant een grote expansie met hun nieuwe geldschieter waardoor er ook eindelijk niet-supercars komen. Toch is er nog voldoende supercarmateriaal in ontwikkeling, waaronder 'P34'. Dit is een supercar die origineel een beetje tussen de Artura en 750S in bedoeld werd, maar het lijkt nu simpelweg een Artura-opvolger te worden.

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