Koenigsegg van gearresteerde Formule 1-coureur wordt geveild

In april schreven we over het mysterie van de verdwenen Koenigsegg. Welnu, de auto is boven water want hij wordt binnenkort geveild door RM Sotheby's.

De eigenaar van deze Koenigsegg was de buitengewoon succesvolle Formule 1-coureur Adrian Sutil. En dan bedoelen we niet zozeer succesvol in de Formule 1, maar vooral op financieel vlak. Sutil had namelijk een bizarre autocollectie. Door de jaren heen heeft hij meerdere Bugatti’s, Koenigseggs, Pagani’s, een LaFerrari, een Porsche 918 en nog veel meer gehad.

Je vraagt je natuurlijk af: hoe komt Sutil in godsnaam aan al die miljoenen? Nou, dat vroegen de autoriteiten zich ook af. In december werd de voormalig F1-coureur in Duitsland in de kraag gevat op verdenking van fraude.

Vreemd verhaal

Vervolgens kwam er in april een heel vreemd verhaal naar buiten over de Koenigsegg One:1 van Adrian Sutil. Deze auto zou gestolen zijn in Monaco, nadat de familie Sutil bedreigd zou zijn door de Wagner Group. Je weet wel, het beruchte Russische huurlingenleger.

Een tamelijk bizar verhaal, dat ook niet blijkt te kloppen. Bild heeft ontdekt hoe de vork écht in de steel zit. De auto is in beslag genomen door de Duitse recherche, die de auto heeft teruggegeven aan de daadwerkelijke eigenaar: AIL Leasing in München. Sutil reed dus gewoon rond in een leasebak.















Het eind van het liedje is in ieder geval dat de auto geveild wordt door RM Sotheby’s. Als de vorige eigenaar een Formule 1-coureur is geweest wordt dat meestal trots vermeld in de beschrijving, maar deze keer niet. Er wordt ook geen melding gemaakt van een leasebedrijf in München. RM Sotheby’s zegt alleen dat de auto geregistreerd is geweest bij twee andere Duitse bedrijven.

1360 pk op 1.360 kg

Lang verhaal, en dan hebben we het nog niet eens over de auto zelf gehad. De Koenigsegg One:1 dankt zijn naam aan het feit dat deze auto een magische pk-gewichtsverhouding heeft van 1 op 1. De auto weegt 1.360 kg en heeft dus evenzoveel pk’s. In totaal zijn er maar zes van gebouwd, dus de One:1 is extreem zeldzaam. En daarvan is er maar eentje uitgevoerd in naakt carbon met roze accenten.

Ook al verzwijgt RM Sotheby’s wie de vorige eigenaar was, dit is onmiskenbaar de veelbesproken Koenigsegg van Adrian Sutil. Wat deze auto waard is? Het veilinghuis rekent op € 8 tot 10 miljoen.

Foto’s: RM Sotheby’s

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