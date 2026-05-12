Deze VAG-crossover heeft een vijfcilinder en 600+ pk!

De vijfcilinder is op sterven na dood, maar op de valreep krijgen we nog even een spectaculaire versie van deze motor. En die ligt niet in een Audi, als je dat soms dacht.

Naast de Audi RS3 is er namelijk nog één ander model met een vijfcilinder: de Cupra Formentor VZ5. Cupra was eigenlijk al gestopt met de vijfcilinder en in Nederland is deze versie überhaupt nooit geleverd. Toch besloot Cupra eind vorig jaar de VZ5 terug te brengen in een beperkte oplage van 4.000 stuks.

Water-ethanol injectie

Standaard heeft de Cupra Formentor VZ5 390 pk, wat al behoorlijk royaal is voor een C-segment SUV. Nu is ABT echter met de auto aan de haal gegaan en zij hebben maar liefst 635 pk en 700 Nm uit de vijfcilinder weten te peuteren. Daarmee rijd je iedereen het snot voor de ogen. In deze Cupra kun je 300 km/u aantikken.

Hoe heeft ABT dit voor elkaar gekregen? Ze hebben onder meer een nieuwe turbo en intercooler gemonteerd en als klap op de vuurpijl heeft de Cupra water-ethanol injectie gekregen. Dit systeem zagen we eerder ook al op de ABT RS7 en zorgt voor betere koeling. Als je niet vergeet de ethanol bij te vullen.

Verdere aanpassingen

De Formentor ligt al aardig strak op de weg, maar ABT heeft de auto voorzien van een nieuw, in hoogte verstelbaar, onderstel en stabilisatorstangen. Uiteraard zijn er ook nog wat uiterlijke aanpassingen, maar die heeft ABT subtiel gehouden. Ze hebben alleen een grotere spoiler gemonteerd en wat extra vinnetjes op de voor- en achterbumper geplaatst. Meer was ook niet nodig, want de Formentor VZ5 oogt af fabriek al behoorlijk agressief.

Heb je wel oren naar een vijfcilinder met meer dan 600 pk? Dan moet je heel snel zijn. ABT bouwt namelijk maar 30 exemplaren van deze opgefokte Cupra. Daarom zal er ongetwijfeld ook een stevig prijskaartje aan hangen, maar dat wordt niet gecommuniceerd.