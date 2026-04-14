Gekkenhuis: deze Mercedes SLK op Marktplaats heeft bijna 600 pk!

Een standaard SLK 55 AMG is al een aardig pretpakket: een 360 pk sterke 5,5 liter V8 in een compacte roadster. Maar het kan nog een stuk gekker. Kijk maar eens wat we op Marktplaats hebben gevonden.

Op het eerste gezicht is het een tamelijk onopvallende auto. Zo in het zwart valt de AMG-voorbumper niet op en door het ontbreken van de vier uitlaten zou je bijna denken dat het een neppert is. Toch staat hier een serieus snelle auto.

595 pk













Deze auto is namelijk flink onder handen genomen door de Deense tuner Kleemann. De belangrijkste aanpassing is de montage van een supercharger, of om in Mercedes-termen te blijven: een compressor. In combinatie met upgrades van onder meer de nokkenas en de uitlaat resulteert dit in 595 pk en 770 Nm aan koppel. En dat in een SLK’tje!

De SLK zou nu in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u moeten sprinten. Dat geloven we meteen. 0-200 km/u is mogelijk in 12,3 seconden en de topsnelheid is begrensd op 300 km/u. De verkoper spreekt zelf van een sleeper. Voor het echte sleeper effect hadden de 'Kleemann' en 'SLK 55 AMG' badges verwijderd moeten worden, maar eerlijk is eerlijk: deze Mercedes zal veel mensen verrassen.









Dit bommetje – of beter gezegd: deze bom – heeft 112.000 kilometer op de teller staan en staat sinds december op Nederlands kenteken. De verkopende partij op Marktplaats wil er €38.500 voor hebben. Bij getunede auto’s is de prijsstelling altijd lastig, want is zo’n auto nu meer waard of juist minder? Feit is in ieder geval dat je iets unieks hebt. Wij vinden ‘m vet!