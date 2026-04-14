Gelekt: ACEA vraagt EU om nog meer vrijheid voor benzineauto’s in 2035

De Europese Unie zwichtte eerder al voor de lokroep van automerken om de regels voor 2035 aan te passen. Nu willen de fabrikanten nog meer. De gemiddelde berekening van de CO2-uitstoot wordt bijvoorbeeld nu over drie jaar gemeten. Dit blijkt uit een gelekt document voor de fabrikanten nog niet genoeg te zijn.

Brancheorganisatie ACEA die de belangen van bedrijven als Mercedes, Ford, de VAG en Stellantis behartigt, pleit in het rapport voor een aantal aanpassingen. Een van de voorstellen is dus het uitbreiden van de CO2-uitstoot berekening. ‘’De EV-markt voor personenauto’s groeit, maar op een trager tempo dan nodig is om te voldoen aan de eisen en is niet hetzelfde in alle EU-lidstaten. Als de EU-markt voor elektrische personenauto’s niet verdrievoudigd in de komende vier jaar, dan riskeren EU-fabrikanten boetes’’, lezen we.

De berekening over drie jaar (2030-2032) moet daarom naar een gemiddelde over vijf jaar (2028-2032). ‘’Dit geeft de automerken meer ruimte om te werken aan het verminderen van de emissies in de jaren die leiden tot 2030 en creëert een buffer tegen de mogelijkheid dat de EV-vraag in 2030 tot 2032 minder is dan de verwacht’’, schrijft de ACEA.

PHEV’s

Tevens is de Europese Unie van plan om de uitstoot meting van plug-in hybride auto’s strenger te maken. Verschillende onderzoeken wezen al uit dat de uitstoot op papier vele malen kleiner is dan in de echte wereld. De ACEA probeert nu een stokje te steken voor de strengere metingen. ‘’Gezien de belangrijke rol die deze techniek nog steeds speelt in de transitiefase, moet de voorgestelde 2027-aanpassing heroverwogen en verwijderd worden’’, zegt de branchevereniging. Intussen zou Duitsland al geluisterd hebben naar de ACEA en de strengere meetmethode niet invoeren.

Verder hoopt de ACEA dat de EU wat meer ruimte laat voor CO2-uitstoot in 2035. Het doel is 100 procent minder uitstoot dan in 2021. Volgens de ACEA is dit niet werkbaar en moet het doel terug naar 90 procent. Ook moet het duidelijker worden wat er verstaan wordt onder ‘Made in EU’ en moeten er ook superkredieten uitgedeeld worden aan EV’s die heel weinig verbruiken, maar ook voor elektrische busjes.

Transport & Environment

We komen aan dit document dankzij milieugroep T&E . Deze instantie is het uiteraard niet eens met de ACEA. Volgens T&E zouden deze plannen zorgen voor ‘’een extra olie-import van 74 miljard euro’’. Ook schrijft de organisatie: ‘’Als de eisen van ACEA worden ingewilligd, zouden autofabrikanten veel minder volledig elektrische auto's (BEV's) en veel meer vervuilende auto's met verbrandingsmotoren kunnen verkopen dan onder de huidige doelstelling.’’

Ik ben heel benieuwd hoe Von der Leyen en haar collega's hier op gaan reageren.