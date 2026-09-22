Oei, de eerste elektrische Bentley is even schrikken

Na lang aarzelen gaat Bentley dan toch de stap wagen: hun allereerste elektrische model. Deze auto is nu alvast gelekt op het internet. Maak kennis met de Bentley Torcal!

Bij het zien van de eerste beelden moeten we toch even slikken. Als dit namelijk een nieuwe premium Chinese SUV was geweest, hadden we het ook direct geloofd. Een drukke, verlichte grille, gespleten koplampen: dit is niet de stijlvolle designtaal die we van Bentley gewend zijn. En dan doelen we niet alleen op het verleden, de huidige Continental en Flying Spur zijn ook nog steeds fraaie auto’s. Dat kan helaas niet van de Torcal gezegd worden.

Bentley Cayenne

Als je goed naar de zijkant kijkt, roept de auto weer andere associaties op. Het profiel lijkt verdacht veel op de Cayenne Electric. En dat is zeker geen toeval, want daar is de Bentley Torcal ook op gebaseerd. Dat maakt het voor Bentley natuurlijk een stuk makkelijker om een elektrisch model op de markt te brengen. Al hadden we liever iets gezien op basis van de Taycan.

Bentley liet eerder al weten dat de Torcal de krachtigste Bentley ooit wordt. Hoe krachtig, verklapten ze nog niet, maar dat kunnen we wel raden. De Cayenne Turbo Electric heeft 1.156 pk, dus de Torcal zal minimaal hetzelfde vermogen hebben. Dat is een klap meer dan de meest krachtige Bentley tot nu toe: de 782 pk sterke Continental GT Speed.

Is er markt voor?

De grote vraag is of hier markt voor is. De Spectre lijkt aardig in de smaak te vallen bij Rolls-Royce-klanten, maar Bentley-klanten zijn toch anders. Een Rolls moet zo stil mogelijk zijn, terwijl Bentley gewoon af fabriek Akrapovic-uitlaten levert. Daarnaast is de Torcal in feite een dure en lelijke Porsche Cayenne. Maar wie weet zien klanten dat anders…

Als je alles wil weten over de nieuwe Bentley Torcal moet je over één dag terugkomen op deze site. Dan is de auto officieel onthuld en kunnen we als het goed is alles vertellen over deze elektrische Bentley.

Via: Cochespias

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