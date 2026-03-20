Heet: de betaalbare Cupra Raval is gelekt

2026 belooft een belangrijk jaar te worden voor de Volkswagen Group. Ze gaan namelijk hun offensief met goedkope EV’s lanceren. Dit offensief bestaat uit de Volkswagen ID. Polo, de Skoda Epiq en de Cupra Raval. Die laatste is nu alvast gelekt, omdat een Duits YouTube-kanaal iets te haastig was met publiceren.

Van UrbanRebel naar Raval

Het wordt wel tijd ook dat de Raval onthuld wordt, want de eerste voorbode kregen we in 2021 al te zien, in de vorm van de Cupra UrbanRebel. Vervolgens kregen we in 2023 de Cupra Raval als concept te zien. Nu kunnen we eindelijk een blik werpen op de productieversie.

Die wijkt weinig af van de concept car. De Cupra Raval is dus een flitsende verschijning. Dat is ook precies wat deze auto moet zijn. Als je een degelijke hatchback wil, koop je natuurlijk een ID. Polo. De Cupra moet het brutale broertje zijn.

Dat is qua uiterlijk in ieder geval gelukt. De Cupra Raval kijkt bijzonder agressief de wereld in. Ook de achterkant is niet bepaald ingetogen, met een opvallende lichtbalk, inclusief verlicht logo. Tevens zien we een prominente (nep)diffuser.

Interieur

Het interieur is ook meteen gelekt. Net als in de ID. Polo (waarvan het interieur al onthuld is), zien we een centrale iPad, maar wel fysieke knoppen op het stuur. Gek genoeg zien we geen balk met fysieke knoppen onder het infotainmentscherm, terwijl de ID. Polo dat wél heeft. Het lijkt er dus op dat de Raval minder knoppen krijgt. Fysieke knoppen zijn natuurlijk voor boomers, en Cupra richt zich op een hip, jong publiek.

Hoewel de Raval nog niet onthuld is, staan de specificaties al wel op de website. In eerste instantie kun je kiezen uit twee varianten. De instapper heeft 210 pk en tot 450 kilometer range. Daarnaast is er de 226 pk sterke Cupra Raval VZ. Voor dit extra vermogen betaal je met range, want de VZ komt maximaal 400 kilometer ver.

Prijs

We kunnen zelfs de Nederlandse prijs al vertellen. De Cupra Raval First Edition is er vanaf €25.990. Daarmee is ‘ie precies €1.000 duurder dan de ID. Polo. Dat valt reuze mee. De ID. Polo zal ongetwijfeld de grote bestseller worden, maar de Cupra Raval is zeker een interessant alternatief. Helemaal als ‘ie ook nog iets scherper stuurt.

De exacte datum van de lancering is nog niet bekend, maar Cupra laat weten dat je in juni al kunt rijden. De onthulling zal dus niet lang meer op zich laten wachten. Voor de geïnteresseerden: de Raval is nu alvast te pre-orderen op de website van Cupra.