De Ioniq 3, het hippe broertje van de Kia EV3, is hier!

Kia oogst al veel succes met de EV3, en intussen blijft Hyundai achter. Terwijl Hyundai nota bene het moedermerk is van Kia. Maar nu is het broertje van de EV3 dan eindelijk hier: de Ioniq 3.

Dat wil zeggen: de Ioniq 3 is gelekt. Dit is nog niet de officiële onthulling, maar we krijgen de auto alvast van alle kanten te zien. Deze keer niet op foto’s die gemaakt zijn met een Raboscanner, maar op haarscherpe gelekte foto’s.

Geen hatchback

We hadden beter moeten weten, maar we zijn toch een beetje teleurgesteld. De voorbode van de Ioniq 3 – de Concept Three – was namelijk een sportief gelijnde hatchback à la de Veloster. Wij dachten: eindelijk weer een lage auto! Maar nee, de Ioniq 3 is toch weer een crossover geworden.

Verder lijkt de productieauto wel veel op de Concept Three. Ze hebben de concept car opgehoogd en voilà, de Ioniq 3 is geboren. Deze auto is ideaal voor mensen die een Kia EV3 te saai vinden, maar wel dezelfde techniek willen.

Interieur

Het interieur van de Ioniq 3 is ook meteen gelekt. Het grote centrale touchscreen hebben we vaker gezien, maar met de diepe gleuf heeft Hyundai toch wat bijzonders gemaakt van het dashboard. In plaats van een normaal instrumentarium is er een plat schermpje bovenop het dashboard.

Op de complete onthulling hoeven we niet lang meer te wachten.

Via: Electrifying.com