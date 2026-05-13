Gelekt: de nieuwe BMW Alpina is een prachtige coupé!

Nu Alpina officieel in handen is van BMW, wachten we in spanning op het eerste wapenfeit van BMW Alpina. Dit zou een aangepaste 7 Serie of X7 worden, maar… eerst heeft BMW nog iets anders in petto.

Later deze week onthult BMW op Villa d’Este namelijk de Vision BMW Alpina. En die kunnen we nu alvast laten zien, want de auto is al gelekt op het wereldwijde web. Het zal ook eens niet. De beelden bevestigen wat we eerder al zagen op een teaserplaatje: het gaat om een grote coupé.

Alpina-DNA

De gelekte foto’s zijn niet haarscherp, maar we weten genoeg: dit is gewoon een bloedmooie auto. Geen gekke fratsen, maar klassieke proporties en een clean lijnenspel. Zo simpel kan het zijn. Het Alpina-DNA zien we terug in de veelspaaks velgen, de vier uitlaten en de lip onder de voorbumper. We missen eigenlijk alleen de striping.

Over de specs is nog niks bekend, maar je kunt er vergif op innemen dat dit onderhuids gewoon de oude vertrouwde 8 Serie is. De vraag is alleen welke variant. Traditioneel nam Alpina altijd de subtopper als basis. In dit geval zou dat de M850i zijn, met een 530 pk sterke biturbo V8. Als we een gokje moeten wagen, zetten we daar ons geld op in.

Productie?

Deze auto heet Vision BMW Alpina, dus het is helaas geen productiemodel. Het is een jaarlijkse traditie van BMW om op Villa d’Este een gave concept car neer te zetten. Die vervolgens niet in productie gaat… Daar kwam echter verandering in met de Skytop en de Speedtop. Dus wie weet komt er ook een gelimiteerde oplage van deze Vision BMW Alpina. Dat hangt misschien wel af van de reacties, dus laat maar weten in de comments of BMW deze auto moet bouwen!

