Gelekt: de nieuwe BMW X5 én de vernieuwde 7 Serie

Het lekt aan alle kanten bij BMW.
Gisteren lekte de BMW i3 keihard het internet op. Die wordt ook zeer binnenkort onthuld, namelijk morgen. Maar intussen zijn ook de volgende onthullingen van BMW al gelekt: de compleet nieuwe X5 en de vernieuwde 7 Serie. Deze keer niet via BMW zelf.
Nieuwe X5
Het lijkt erop dat iemand stiekem een Raboscanner naar binnen heeft gesmokkeld en daarmee foto’s heeft gemaakt van de nieuwe modellen. Om met de belangrijkste te beginnen: de X5. Dit is namelijk een compleet nieuw model.
De X5 staat ook op het Neue Klasse-platform, en dat is duidelijk te zien. De X5 ziet eruit als een opgepompte iX3. Wat opvalt is de relatief lage daklijn ten opzichte van de rest van de carrosserie.
Zoals je kunt zien heeft de nieuwe X5 uitlaten, dus deze auto is zeker niet elektrisch. Er komt echter wel een elektrische variant. Sterker nog: de Neue Klasse X5 wordt verkrijgbaar met alle denkbare aandrijflijnen. Benzine, diesel, plug-in hybride, volledig elektrisch en zelfs waterstof: BMW wedt gewoon op álle paarden op de X5.
Vernieuwde 7 Serie
Van de vernieuwde 7 Serie/i7 krijgen we alleen de neus te zien, maar dat is ook het belangrijkste bij een facelift. Zoals collega Ruben vorige week al kon melden behoudt de 7 Serie zijn grote nieren, maar de verlichting is wel anders ingedeeld. Het valt nu minder op dat de koplampen gespleten zijn, want het onderste deel – de daadwerkelijke koplampen – is beter weggewerkt in het design. Dat is in ieder geval een verbetering, wat ondergetekende betreft.
De nieuwe 7 Serie beleeft zijn wereldpremière op de Autoshow van Beijing, die over ruim een maand van start gaat. Deze lekkage is dus vrij vroeg. Wanneer BMW precies het doek trekt van de X5 is nog niet bekend.
Foto’s via: Asatur Price op Instagram
Reacties
ouwedibbes83 zegt
Jammer dat de X5 zoveel veranderd, het oogt wel modern maar ik wordt er niet zo blij van. Wat me bij de i3 van eerder vandaag al opviel, er is zoveel blik te zien, maakt m vadsig. Weinig elegantie, al is dat voor een grote SUV altijd wat lastig.
KennOne zegt
Dat word weer een partijdje wennen voor de ogen.
C 400 EQ zegt
Niet mijn smaak deze X5 Neue Klasse, maar het zal zeker best weer verkopen. Van dat laatste weet ik het niet zeker bij deze facelift 7- Serie.
Waar zijn de mooie ontwerpen van BMW gebleven? De 3.0 CS Coupé bijvoorbeeld…
mashell zegt
Het is dus al ruim 50 jaar geleden dat BMW een mooie auto maakte en nog steeds heb je de hoop niet opgegeven?
C 400 EQ zegt
Mashell, hoop doet leven hè? Maar idd dat is al even geleden, de tijd van mooie en rustig vormgegeven tijdloze BMW’s. Wellicht komt het nog een keer maar deze huidige designtaal spreekt mij niet aan en dat vind ik best jammer want een BMW rijdt heel goed.
mashell zegt
Stoer ontwerp wel, die X5. De flank ook niet zo saai als bij de iX3.
mashell zegt
De “nieren” op de X5 ogen zo onlogisch dat dit ook zomaar een nep foto kan zijn.
cdlop01 zegt
X5 ziet er geslaahd uit, de 7 blijft wennen maar ook beter. Hoop dat afwerking is aangepakt!
mc96 zegt
De nieuwe X5 staat nu juist niet op het Neue Klasse platform. De X5 behoudt het CLAR platform. Van daar ook dat er meerdere aandrijvingsvarianten komen.
mc96 zegt
Als je de grille van de nieuwe X7 ziet kun je de grille van de LCI van de 5 serie (G60/61) al een beetje voorspellen. Die zou eerst een erg ingrijpende facelift krijgen (a la i3), maar BMW heeft daar uit kostenoverwegingen van af gezien.
Specht zegt
Als je geld teveel hebt en smaak te weinig koop je zoiets.
kniesoor zegt
De X5 lijkt in z’n soort wel te pruimen. Iets wat ik niet kan zeggen van de 7-serie, die is gewoon niet mijn kopje thee. En gaat dat zo te zien ook niet worden.
cdlop01 zegt
Bmw lijkt alles goed te doen…….prachtige Neue Klasse design. De nieuwe I3 zal een ongekend leasekanon worden, niet aan te slepen straks. Opmerkelijk dat Bmw het zo voortreffelijk doet en zichzelf weer op de kaart zet…. . Vw, Audi, Mercedes hebben het nakijken.
xlr8rcarbon zegt
De nieuwe X5 en iX5 (G65) betreffen geen Neue Klasse (NCAR) platform, maar nog het CLAR platform daarom ICE en bev gecombineerd in één modellijn. De NK X5 baureihe N??, komt pas na 2030 waarschijnlijk dus met overlap met de G65. (I7 NK per juli 2029, krijgt overlap met G70 die blijft tot midden 2032!)
ferMinem zegt
Dit heet geen lekken dit is teasen en dat doet BMW zelf