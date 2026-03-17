Gelekt: de nieuwe BMW X5 én de vernieuwde 7 Serie

Het lekt aan alle kanten bij BMW.

Gisteren lekte de BMW i3 keihard het internet op. Die wordt ook zeer binnenkort onthuld, namelijk morgen. Maar intussen zijn ook de volgende onthullingen van BMW al gelekt: de compleet nieuwe X5 en de vernieuwde 7 Serie. Deze keer niet via BMW zelf.

Nieuwe X5

Het lijkt erop dat iemand stiekem een Raboscanner naar binnen heeft gesmokkeld en daarmee foto’s heeft gemaakt van de nieuwe modellen. Om met de belangrijkste te beginnen: de X5. Dit is namelijk een compleet nieuw model.

De X5 staat ook op het Neue Klasse-platform, en dat is duidelijk te zien. De X5 ziet eruit als een opgepompte iX3. Wat opvalt is de relatief lage daklijn ten opzichte van de rest van de carrosserie.

Zoals je kunt zien heeft de nieuwe X5 uitlaten, dus deze auto is zeker niet elektrisch. Er komt echter wel een elektrische variant. Sterker nog: de Neue Klasse X5 wordt verkrijgbaar met alle denkbare aandrijflijnen. Benzine, diesel, plug-in hybride, volledig elektrisch en zelfs waterstof: BMW wedt gewoon op álle paarden op de X5.

Vernieuwde 7 Serie

Van de vernieuwde 7 Serie/i7 krijgen we alleen de neus te zien, maar dat is ook het belangrijkste bij een facelift. Zoals collega Ruben vorige week al kon melden behoudt de 7 Serie zijn grote nieren, maar de verlichting is wel anders ingedeeld. Het valt nu minder op dat de koplampen gespleten zijn, want het onderste deel – de daadwerkelijke koplampen – is beter weggewerkt in het design. Dat is in ieder geval een verbetering, wat ondergetekende betreft.

De nieuwe 7 Serie beleeft zijn wereldpremière op de Autoshow van Beijing, die over ruim een maand van start gaat. Deze lekkage is dus vrij vroeg. Wanneer BMW precies het doek trekt van de X5 is nog niet bekend.

Foto’s via: Asatur Price op Instagram