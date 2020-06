Gelekt: de vernieuwde BMW M5!

Zoals gewoonlijk weet BMW het nieuws slecht onder de pet te houden.

Nadat we vorige maand officieel kennismaakten met de vernieuwde BMW 5-serie, was het wachten natuurlijk op de über-fünfer. Zoals we inmiddels gewend zijn van BMW belandden de foto’s al voortijdig op het wereldwijde web. Daarom kunnen we nu alvast de vernieuwde BMW M5 bewonderen.

Zoals wel het vaker het geval komt de facelift terwijl het model nog redelijk vers aanvoelt. Heel vreemd is dat niet, want 2017 is nog helemaal niet zo lang geleden. BMW zag blijkbaar zelf ook niet heel erg de noodzaak in van een facelift, want er is niet zo veel veranderd.

De koplampen zijn misschien nog de meest opvallende wijziging. Die kennen we echter al van de standaard 5-serie LCI. De nieren zijn ook wat opgezwollen. Daar zal waarschijnlijk niemand aanstoot aan geven, nu we de nieuwe 4-serie hebben gezien. Het ontwerp van de bumper lijkt ook iets aangescherpt te zijn. Dat is alleen een beetje lastig te zien vanwege de zwarte accenten van de uitvoering op de foto. Nu we het toch over de uitvoering hebben: we zien een ‘nieuw’ kleurtje voor de M5: Misano Red.

Qua vermogen verandert er ook weinig. Dat blijft 600 pk voor de reguliere versie en 625 voor de Competition-versie. Wie meer vermogen wil dan dat komt toch nog aan zijn trekken: er komt nu namelijk ook een M5 CS. Waarschijnlijk zal het vermogen op zo’n 650 pk uitkomen. Bovendien zal de auto lichter worden.

Het gaat vooralsnog maar om één foto. De achterkant of het interieur krijgen we nog niet te zien. Blijft er toch nog iets een verrassing bij de officiële onthulling. Over die onthulling gesproken: die volgt aanstaande woensdag.

Foto via: Wilco Blok