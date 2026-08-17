Gelekt: de vernieuwde C-Klasse met verbrandingsmotor!

Mercedes hanteert momenteel verschillende strategieën qua platforms. Bij de kleinere modellen zijn de benzineversie en de elektrische versie één en dezelfde auto, bij de grotere modellen zijn het twee aparte auto’s. Daarom is hier voor de tweede keer dit jaar een nieuwe C-Klasse.

In april maakten we kennis met de volledig nieuwe elektrische C-Klasse, nu is hier de vernieuwde C-Klasse met verbrandingsmotor. Althans, die auto moet nog onthuld worden, maar hij is al van alle kanten gelekt.

Stevige facelift









Het is bij Mercedes soms lastig te zeggen wat nu een nieuw model is en wat een facelift, maar het gaat hier om een facelift. Wel een vrij stevige facelift. De C-Klasse wordt daarmee in lijn getrokken met de vernieuwde E- en S-Klasse. De grille lijkt echter meer op de Iconic Grille van de elektrische C-Klasse. Van achteren zien we de bekende achterlichten met de ‘gesmolten’ sterren.

Waar de S-Klasse een compleet nieuw interieur kreeg bij de facelift, vond Mercedes dat bij de C-Klasse toch een stapje te ver gaan. De C-Klasse heeft dus nog het oude interieur, met de iPad in plaats van het Superscreen over het hele dashboard. Is dat een slechte zaak? Niet per se. Die iPad is ook niet je van het, maar je hebt ten minste nog een dashboard met fraaie ventilatieroosters. En zo’n passagiersscherm kun je prima missen.

Aandrijflijnen

Een niet nader te noemen Brits magazine heeft niet alleen de foto’s gelekt, maar ook alle info. We kunnen dus meteen vertellen wat er verandert qua aandrijflijnen. De C 300 de is geschrapt, maar dat is niet een hele grote verrassing. Daarmee komt er waarschijnlijk definitief een einde aan de C-Klasse diesel in Nederland, tenzij Mercedes Nederland besluit om de C250d nog wél in de prijslijst te zetten.

De instapper is de C200, met 176 pk. Mocht je dat een beetje karig vinden voor een Mercedes, dan is er een C300 met 305 pk en een hybride C400e met 390 pk. Later volgt als het goed is nog een C53 AMG met zes-in-lijn. En een C63 met V8? Daar moet je maar niet op rekenen.

De enige info die nog ontbreekt, zijn de Nederlandse prijzen. Die zijn helaas nog niet gelekt. Daarvoor moeten we toch even netjes afwachten tot Mercedes ze zelf openbaar maakt.

Via: Cochespias

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