Gelekt: dit is de nieuwe Jaguar Type 01

Dit is hem. Dit is de comeback van Jaguar. De enorme, elektrische redding van het ooit zo mooie Britse merk. De Jaguar Type 01 die nog voor de lancering met zijn ongecamoufleerde uiterlijk op het internet is verschenen.

Na bijna twee jaar vol vreemde reclamecampagnes, teasers, rijtesten en foto's van het interieur, hebben we nu eindelijk beeld van dé auto zelf. En we kunnen er doekjes om winden, maar eigenlijk is het alles behalve een verrassing. Er was natuurlijk ook nog maar weinig om over te fantaseren na al die beelden die we al eerder voorgeschoteld kregen.

Een Jaguar?

Wat we hier vooral zien is een foto uit een fotostudio met daarop een enorme EV met een opmerkelijk oranje/gouden randje achter de voorwielen en een lage daklijn die ons maar weinig doet denken aan een Jaguar. Het beeld zou aanvankelijk gelekt zijn op TheSupercarBlog die, op verzoek van Jaguar, al snel na publicatie de foto van de website verwijderde. Maar het internet is sneller dan dat.

Jaguar zal naar verluidt later vandaag in New York het doek van de Type 01 trekken en dan vermoedelijk ook gelijk de uiteindelijke details over de auto delen. Vooralsnog weten we enkel dat hij meer dan een ton moet gaan kosten, meer dan 1.000 pk en 1.300 Nm uit drie elektromotoren haalt en werkt op een 850V-architectuur, waardoor hij tot 350 kW kan snelladen. Verwacht wordt dat hij dankzij een accupakket van 120 kWh een actieradius van zo'n 690 kilometer heeft. Oh, en om de kolos nog een beetje wendbaar te houden, heeft hij waarschijnlijk ook meesturende achterwielen.

Wij zouden in elk geval liever deze Jag van een beroemde autojournalist met een boerderij kopen.

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